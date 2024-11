Američtí zákonodárci zvažují potenciální fúzi na podporu obnovy Intelu

Intel, pilíř strategie Spojených států v oblasti polovodičů, se nedávno potýkal s finančními potížemi, které vyvolaly poplach ve vládních kruzích. Intel je uznáván pro své vyspělé procesy výroby čipů a strategickou důležitost a je jedinou hlavní americkou firmou schopnou podpořit snahu země o soběstačnost v produkci polovodičů. Podle posledních zpráv americké Ministerstvo obchodu, znepokojené finanční situací Intelu, zkoumá různé způsoby, jak posílit stabilitu společnosti – včetně možné fúze.

Snaha o stabilitu uprostřed ekonomických výzev

Podle Semaforu rostoucí obavy americké vlády vedly k diskusím o fúzi, která by zajistila životaschopnost Intelu. Přestože vláda poskytla finanční podporu, například granty a půjčky s nízkým úrokem v rámci zákona CHIPS, zpoždění v čerpání těchto prostředků zhoršilo obtíže společnosti Intel. Zákon slibuje 8,5 miliardy dolarů ve formě grantů a 11 miliard dolarů v nízkoúročených půjčkách na podporu výroby polovodičů, ale tato opatření samotná nemusí stačit k úplnému zotavení Intelu. To vedlo k diskusím o alternativních strategiích, přičemž získává na síle myšlenka fúze nebo prodeje aktiv.

Zdroj: Shutterstock

Potenciální partneři fúze a dopad na průmysl

Šíří se zvěsti o možných akvizicích, přičemž mezi významné kandidáty patří Qualcomm a ARM. Qualcomm projevil zvláštní zájem, přičemž generální ředitel Cristiano Amon veřejně uvedl, že společnost zkoumá své možnosti a rozhodnutí se očekává po nadcházejících amerických volbách. Zprávy naznačují, že zákonodárci proti takové fúzi nic nenamítají a možnost diskutovali s preventivní opatrností. Rozsah možných partnerství je široký a v úvahu přicházejí také firmy jako AMD a Marvell, což naznačuje, že vláda je otevřená různým scénářům, které by mohly stabilizovat budoucnost Intelu.

Partnerství mezi Intelem a Qualcommem by mohlo předefinovat konkurenční prostředí v polovodičovém průmyslu. Podobně by spojenectví s ARM rozšířilo technologické portfolio a tržní dosah Intelu. Možnost partnerství mezi Intelem a AMD by však byla bezprecedentním posunem, který by spojil dva nejvýznamnější americké výrobce čipů a způsobil by otřesy v celosvětovém polovodičovém trhu.

Klíčovou oblastí zájmu pro jakoukoli potenciální dohodu je divize foundry Intelu, která má obrovskou strategickou hodnotu. Odborníci naznačují, že pokud by Intel prodal část svého podniku, divize foundry by mohla být hlavním kandidátem. Takový krok by byl v souladu s prioritou vlády udržet silné výrobní kapacity polovodičů v USA. Prodejem nebo spojením této divize by mohl Intel zajistit cestu k finanční udržitelnosti a zároveň podpořit národní zájmy.

Cesta vpřed

Nedávná zpráva Intelu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024 ukázala lepší výkony, než se očekávalo, ale cesta k úplnému zotavení zůstává náročná. S rostoucím tlakem a snahou zákonodárců zachovat roli Intelu v americkém polovodičovém ekosystému jsou strategická rozhodnutí, včetně fúzí nebo prodejů aktiv, vážně zvažována. Přestože tyto možnosti slibují potenciální řešení, zůstává otázkou, zda budou tyto dohody kompatibilní s dlouhodobými obchodními cíli Intelu.

Pokud by došlo k fúzi, mohlo by to znamenat historický posun v polovodičovém průmyslu, přetvářející aliance a konkurenční dynamiku. Nadcházející měsíce budou rozhodující, protože zainteresované strany čekají na další vývoj, zejména na ekonomické politiky po volbách, které mohou ovlivnit tato zásadní rozhodnutí.