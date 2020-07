Arabové vyslali na Mars vlastní družici za necelých 5 mld. Kč.

Zdroj: News.info

K zemím, které se pokoušejí dobýt Mars, se tento týden připojily Spojené arabské emiráty, jejichž družice s názvem Amal v pondělí odstartovala z japonského vesmírného střediska Tanegašima. Družici Amal (což znamená „Naděje“) na Mars dopraví raketa H-2A F42.

Pro Spojené arabské emiráty to je velký moment, protože se jedná o historicky první arabskou meziplanetární misi. Družice Amal by pak měla svého cíle dosáhnout v únoru příštího roku. Samotná družice pak pochází přímo z Emirátů, a to konkrétně z Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC), které ji vyvinulo ve spolupráci s předními americkými univerzitami.

Zdroj: idnes.cz

Dle technických parametrů má tato hliníková družice 2,9 x 2,37 metru a váží úctyhodných 1,5 tuny. Napájení zajistí trojice solárních panelů, které poskytnou výkon 600 W. Pro komunikaci se zemí je vybavena i metr a půl dlouhou směrovou anténou, která zprostředkuje přenos o rychlosti 1,6 Mbps.

Cílem této družice pak není, na rozdíl od konkurenční NASA, mapovat povrch Rudé planety, ale mapovat klimatické podmínky a jejich změny v různých ročních obdobích během marťanského roku, který trvá 687 dní. Cena za celý tento program je pak pouhých 4,5 miliardy Kč.