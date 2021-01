Australští vojáci získají karabiny s balistickým počítačem a bojové zbroje

perex: australské speciální jednotky současnost (zdroj: defenceconnect)

Každá kulka zasáhne svůj cíl? Toto by alespoň v teoretické rovině mohlo platit o nových karabinách, které chce australská armáda pro své vojáky. Společnost Thales Australia společně s australskou armádou zahájila projekt, jehož cílem je vyvinout nové zbraňové systémy, které by se osvědčily na digitálním bojišti budoucnosti.

Půjde o novou pušku (karabinu) a lehký kulomet, přičemž obě dvě tyto zbraně budou využívat novou munici speciálně vyvinutou pro tyto zbraně. Projekt spadá do programu CCFW (Close Combat Family of Weapons) a jeho cílem je vytvořit do konce roku 2023 prototypy nové pušky (karabiny) a lehkého kulometu.

Nová puška pro australskou armádu (zdroj: sportingshooter)

Každý voják se díky balistickému počítači zabudovanému ve zbrani může stát špičkovým střelcem. Jak bude taková střelba např. z karabiny vypadat? Voják nejprve svým zaměřovacím systémem zbraně označí cíl a zbraň si ho uloží do své paměti a ihned začne propočítávat balistický počítač parametry nutné pro přesný zásah. Počítač ve zbrani zohlední takové faktory jako je vzdálenost cíle od střelce, rychlost okolního větru, teplota okolí, opotřebení hlavně zbraně počtem výstřelů a další věci nutné pro přesný zásah. Voják zmáčkne spoušť zbraně a umístí zaměřovací kříž zbraně na již označený cíl, zbraň nevystřelí projektil dokud nedojde ke shodě, že skutečně trefí střelec podle propočítané balistiky cíl.

Voják může střílet pomocí optiky zbraně nebo pomocí HUD náhlavní soupravy (monoklu). Takže může střílet i zpoza krytu aniž by vystrčil hlavu a přesně zamířil. Pokud budou senzory zbraně poškozeny, tak zbraň půjde přepnout na běžný režim palby bez balistického počítače.

Zbraň bude mít síťové propojení (zabezpečené a odolné proti rušení) mezi jednotlivými vojáky a veliteli, takže velení bude mít kompletní přehled kdo na koho právě střílí a kdo se kde nachází. A právě síťové propojení zbraně bude do budoucna velmi důležité, protože australská armáda už uvažuje o bojových zbrojích pro své vojáky.

Dokládá to vize 2035, kdy by měli vojáci získat bojovou zbroj (zřejmě zpočátku speciální/elitní jednotky). Půjde o celotělovou zbroj, kdy by zejména v bojové helmě bylo velmi obtížné střílet přes optiku běžné pušky. HUD proto bude zabudován přímo v helmě a bude na průhledovém displeji promítat vojákovi balistické informace o cíli a další data o stavu zbroje a jeho životních funkcích.

australská bojová zbroj - suit tech vize 2035 (zdroj: news.com.au)

Bojová zbroj bude vybavena exoskeletem, takže voják bude mnohem silnější a unese větší váhu, dále bude zbroj vybavena adaptivní kamufláží, detekcí životních funkcí a zranění vojáka, regulací mikroklimatu uvnitř zbroje a u helmy protihluková/protizáblesková ochrana a zabudovaný respirátor.

O bojové/energo zbroji už uvažuje i americká armáda