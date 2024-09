Bidenova administrativa ohlásila zákaz čínského softwaru a hardwaru ve vozidlech

Jak široký je tento zákaz?

Zákaz, který byl dnes představen, se však netýká pouze softwaru. Zahrnuje i jakýkoliv hardware, který spojuje vozidlo s vnějším světem. To znamená, že vše od Bluetooth, přes mobilní sítě, Wi-Fi až po satelitní komponenty spadá pod nové pravidlo. Navíc se to týká i kamer, senzorů a palubních počítačů, které jsou klíčovou součástí moderních vozidel. Softwarová část zákazu by měla vstoupit v platnost v roce 2027, zatímco zákaz hardwaru začne platit od roku 2030.

Navrhované opatření se navíc nevztahuje pouze na čínské výrobky. Administrativa do svého plánu zahrnula také ruský automobilový software, i když ruský trh s elektromobily je zatím primárně zaměřen na domácí spotřebitele a nemá takový globální vliv jako například čínské levné elektromobily od společností, jako je BYD.

Dopady na automobilový průmysl

Zatímco hlavním cílem tohoto návrhu je softwarová oblast, výsledkem bude, že prakticky všechny čínské automobilové dovozy budou blokovány. Čínské automobily jsou totiž téměř neoddělitelně spjaty se softwarem i hardwarem, který umožňuje konektivitu, ačkoliv je samozřejmě málo pravděpodobné, že by byly zneužity. Biden a jeho administrativa si však myslí zřejmě něco jiného, jelikož v současné době je téměř obtížné dostat tato vozidla na americký trh kvůli vysokým clům, která byla na čínské elektromobily uvalena. Nové nařízení by situaci ještě více zkomplikovalo, a v podstatě by import čínských vozidel do USA znemožnilo.

Vládní představitelé důrazně odmítají, že by šlo o opatření zaměřené na omezení levných elektromobilů na americkém trhu, přestože je tato písnička již dlouhodobě ohraná.

Zdroj: Shutterstock

„Propojená vozidla a technologie, které využívají, přinášejí nové zranitelnosti a hrozby, zejména v případě vozidel nebo komponent vyvinutých v Čínské lidové republice a dalších znepokojivých zemích,“ uvedl poradce pro národní bezpečnost prezidenta Bidena, Jake Sullivan. Jeho vyjádření zazněla před novináři během víkendu a byla zaznamenána deníkem The New York Times.

Sullivan také odkázal na operaci nazvanou Volt Typhoon, což je údajný čínský program zaměřený na vložení škodlivého kódu do amerických energetických systémů, potrubí a další kritické infrastruktury. Američtí úředníci se opět obávají, že by tento program mohl být využit k paralyzování amerických vojenských základen v případě čínské invaze na Tchaj-wan nebo jiných vojenských konfliktů.

Politické důsledky a budoucí vývoj

Podle Petera Harrella, bývalého ředitele pro mezinárodní ekonomiku při Národní bezpečnostní radě během Bidenovy administrativy, je tento krok pravděpodobně jen začátkem širšího vládního plánu, který se bude v příštích letech rozšiřovat - raději budou prodávat draze to, co v Číně prodávají mnohonásobně levněji.

Harrell pro The New York Times také uvedl, že „tento krok pravděpodobně otevře dveře k mnohem širším vládním akcím“ a že „je pravděpodobné, že uvidíme pokračování těchto opatření, ať už vyhraje prezidentské volby kdokoli.“

Za zmínku také stojí, že čínské elektromobily, jako například BYD Seagull, se prodávají za zhruba 10 000 dolarů. To je výrazně méně než americké elektromobily, a to i po uvalení 100% cla. Plně vybavený elektromobil za 20 000 dolarů zní v tuto chvíli velmi lákavě. Nicméně s přijetím nového nařízení se tato představa pro americké spotřebitele bohužel rozplývá - za umělou drahotu se musí platit.