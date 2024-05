Blue Origin po dlouhé pauze znovu vysílá turisty na okraj vesmíru

Mise New Shepard, která se uskutečnila před pár dny ráno, byla zaměřena na rychlý výlet nad Kármánovu linii, což je mezinárodně uznávaná hranice vesmíru nacházející se přibližně 100 kilometrů nad Zemí. Start proběhl ze základny společnosti v západním Texasu krátce po 10:30 východního času (ET).

Jedním z nejzajímavějších členů posádky byl 90letý Ed Dwight. Tento bývalý kapitán letectva se stal prvním afroamerickým kandidátem na astronauta již v roce 1961, kdy byl vybrán do výcvikového programu NASA. Přestože úspěšně prošel výcvikem, nebyl nakonec vybrán do astronautského sboru a nikdy se nedostal do vesmíru. Až nyní, po dlouhých desetiletích čekání, se jeho sen konečně splnil.

Spolu s Edem Dwightem cestovali také Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller a Gopi Thotakura. Během letu měli pasažéři možnost na chvíli si odepnout bezpečnostní pásy a zažít stav beztíže. Po krátkém pobytu ve vesmíru se kapsle s posádkou bezpečně vrátila zpět na zem, přičemž celý let trval přibližně 10 minut.

Zdroj: Shutterstock

Během přistání došlo k situaci, kdy se jeden ze tří padáků kapsle správně nerozvinul. Díky sofistikovanému redundantnímu systému, který je navržen tak, aby zvládal podobné situace, nebyly zaznamenány žádné komplikace a přistání proběhlo hladce.

Pro raketu New Shepard to byla již 25. mise. Poslední let s posádkou se uskutečnil v srpnu 2022, ale v následujícím měsíci došlo během startu mise s nákladem k poruše trysky motoru, což vedlo k dočasnému přerušení všech letů. Raketa se vrátila k letům až v prosinci 2023, kdy absolvovala další misi s užitečným zatížením. Dnešní mise tak byla první s lidskými pasažéry po téměř dvou letech.

Úspěšný návrat Blue Origin do vesmírné turistiky je významným krokem vpřed nejen pro samotnou společnost, ale i pro celý sektor komerčních vesmírných letů. Jeff Bezos a jeho tým opět dokázali, že jsou schopni překonat technické výzvy a poskytovat bezpečné a vzrušující zážitky pro své zákazníky. Tato mise představuje další milník v jejich snaze učinit vesmírné cesty dostupnějšími pro širší veřejnost.

Blue Origin tímto letem nejenže znovu potvrzuje svou pozici v oboru, ale také otevírá nové možnosti pro budoucnost vesmírného cestování. S dalším plánovaným rozvojem a zdokonalováním svých technologií má společnost ambice pokračovat v rozšiřování hranic toho, co je možné dosáhnout v oblasti komerčních vesmírných letů.