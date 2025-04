Objev za pár korun: Jak z deště získat energii bez přehrad a solárů

Zní to jako z učebnice kouzel – ale je to fyzika. Mezinárodní tým vědců vytvořil systém, který dokáže vyrábět elektřinu z obyčejných kapek deště. Bez turbín, bez čerpadel, jen díky úzké trubici a chytrému využití jevu zvaného plug flow. Co dřív končilo v okapech, může teď napájet LEDky nebo malá zařízení. Levně, čistě a s obrovským potenciálem pro budoucnost měst i venkova.