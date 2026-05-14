„Budu v pohodě?“ ptal se ChatGPT. Krátce poté zemřel
Ještě před pár lety lidé řešili s chatboty hlavně domácí úkoly nebo překlady. Dnes už některým uživatelům nahrazují běžné vyhledávání, rady na internetu nebo obyčejný lidský kontakt. A právě to teď stojí v centru velmi nepříjemného případu, který míří k soudu v USA.
Společnost OpenAI čelí žalobě po smrti devatenáctiletého Sama Nelsona. Podle rodičů jejich syn dlouhodobě používal ChatGPT a postupně mu začal důvěřovat i při otázkách kolem drog a jejich kombinování.
Žaloba byla podána 12. května 2026. Rodina tvrdí, že chatbot v některých konverzacích nepůsobil jako obyčejný software, ale spíš jako někdo, kdo mladíka uklidňuje a potvrzuje mu, že má situaci pod kontrolou.
Sam Nelson se měl opakovaně ptát, jestli bude po konkrétních kombinacích látek „v pohodě“. Podle zveřejněných chat logů řešil hlavně Xanax, kratom nebo alkohol. A právě odpovědi ChatGPT jsou dnes hlavním bodem celé žaloby.
Rodiče upozorňují hlavně na to, že systém údajně dokázal velmi přesně popsat rizika kombinování podobných látek, ale zároveň pokračoval v komunikaci způsobem, který jejich syna uklidňoval místo toho, aby ho zastavil nebo poslal pro pomoc.
V jedné z konverzací měl chatbot například napsat, že Xanax může zmírnit nevolnost po kratomu a „vyhladit“ účinky celé kombinace. Jenže v jiných odpovědích zároveň upozorňoval, že podobné spojení drog s alkoholem může vést k problémům s dýcháním nebo dokonce smrti.
Právníci rodiny tvrdí, že právě to je na celém případu nejhorší. Chatbot podle nich nepůsobil nejistě nebo opatrně. Naopak měl vystupovat sebevědomě, používat konkrétní dávky a vytvářet dojem, že ví, o čem mluví.
Podle žaloby navíc ChatGPT nedokázal správně reagovat ani ve chvíli, kdy si Sam Nelson stěžoval na fyzické problémy. Mladík měl zmiňovat například rozmazané vidění nebo škytavku, což mohou být příznaky problémů s dýcháním. Chatbot mu ale údajně nedoporučil okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Sam Nelson zemřel v květnu 2025 po kombinaci alkoholu, Xanaxu a kratomu.
Mluvčí OpenAI Drew Pusateri označil případ za tragický a uvedl, že firma rodině vyjadřuje soustrast. Současně ale zdůraznil, že model GPT-4o, který měl být v případu použit, už dnes není dostupný a novější verze ChatGPT mají silnější bezpečnostní ochrany.
Do žaloby se kromě OpenAI dostal také šéf firmy Sam Altman a jako významný investor i Microsoft.