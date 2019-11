Československé vývojáře celosvětově uznávaného Beat Saberu odkoupil Facebook

Za blbý fór vás nepustí do USA: Žadatel o vízum předloží 5 let údajů z Facebooku lukas-cihak 06/03/2019 11:00:00 Představitelé USA se rozhodli, že každý žadatel o vízum (mimo např. diplomatů) bude muset předložit své údaje ze sociálních sítí, a to pět let zpětně. Jedná se o iniciativu Donalda Trumpa, která v důsledku očekává zvýšení bezpečnosti. https://cdr.cz/sites/default/files/statue-of-liberty-267948_960_720.jpg