ChatGPT v Německu nahradilo kněze. Umělá inteligence sepsala a přednášela kázání

Lidé se neustále snaží přijít na to, jak využít potenciál umělé inteligence na maximum. Můžeme tak všude vidět implementaci do stavebnictví, programování, zdravotnictví či vědeckých projektů. V bavorském městě Fürth v Německu se rozhodli zapojit ChatGPT i do náboženství.

V tamním kostele svatého Pavla totiž část bohoslužby sloužila právě umělá inteligence. Konkrétně připravila čtyřicetiminutové kázání, které pak přednášela na velké obrazovce u oltáře uměle vygenerovaný avatar připomínající kněze. Kněz měl podobu staršího vousatého kněze, který monotónním hlasem započal kázání slovy: „Vážení přátelé, je pro mě ctí, že zde mohu stát a kázat vám jako první umělá inteligence na letošním shromáždění Protestantů v Německu.“

Volně dostupný záznam z televizních zpráv KTLA 5

Tato unikátní bohoslužba byla jeden z bodů v rámci sjezdu v Deutscher Evangelischer Kirchentag (německý evangelický církevní kongres). Tento kongres se pak koná pravidelně každé dva roky a vždy se na něm sjede několik desítek tisíc účastníků. Celou bohoslužbu pak připravil Jonas Simmerlein, a to včetně modliteb i hudby. Podle jeho slov je celá bohoslužba z 98 % dílo ChatGPT. Zbývající 2 % jsou jeho zásah, kdy musel zadávat a specifikovat zadání pro ChatGPT.

Jeho prompt umělé inteligenci zněl: „Jsme na církevním kongresu, vy jste kazatel… jak by vypadala bohoslužba?“ Dále prý doplnil prosbu o zařazení žalmů, modliteb a požehnání na závěr. Výsledkem prý dle jeho slov byla docela podařená bohoslužba. Reakce však byly zcela logicky rozporuplné, zejména pak věřícím vadilo, že takové kázání postrádá duši, srdce a neřídí se emocemi. Simmerlein ovšem dodal, že jeho hlavním cílem nebylo nahradit lidského kněze, ale spíše přijít s nástrojem, který může kněžím pomoci v jejich práci a urychlit proces psaní kázání.