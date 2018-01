Chcete přenosný Xbox One X? Tak si našetřete 70 tisíc Kč

Pokud nemáte hluboko do kapsy a chcete opravdu unikátní herní konzoli, můžete si pořídit Xbox One X v přenosném provedení, respektive Xbook One X, jak jej nazval tvůrce. Z původní stolní herní konzole obsahuje úplně všechno. Ale jakožto přenosná varianta musí mít i něco navíc.

Mezi přenosné prvky výbavy patří například displej, který má úhlopříčku 21,5" s rozlišením 1080p, což není špatné, ale když už je základem Xbox One X, slušelo by mu papírově alespoň 4K rozlišení. Prakticky už na tom u takové úhlopříčky nesejde, ale proč troškařit. Na druhou stranu se může uživatel lépe spolehnout na pokoření hranice 60 snímků za vteřinu u podporovaných her.

Další zajímavostí je klávesnice, kterou můžete ovládat systém a psát, co chcete. Samozřejmě, že lze ovládat konzoli i herním ovladačem. Nicméně, kvůli klávesnici není přístupné jedno USB.

Na zadní straně najdeme ještě konektor pro ethernet, dále jedno nebo dvě USB, optický výstup na zvuk a lze si i přiobjednat HDMI výstup, takže si z Xbook One X můžete udělat zase standardní Xbox One X. Samozřejmostí jsou i integrované reproduktory.

A co chlazení? To je řešeno pomocí klasického chladiče ze stolní konzole, tudíž by mělo být dostačující. Nakonec se podíváme na cenu. Ta činí 2495 amerických dolarů, což je přibližně astronomických 66 416 Kč s DPH, ale pokud chcete nějakou specialitu, můžete výrobci napsat a on s vámi dohodne podrobnosti. Pokud to někomu za to stojí, proč ne, alespoň bude mít doma vskutku sběratelský kousek.