Čína bude regulovat hraní počítačových her, mládeži povolí jen 3 hodiny týdně

Zdroj

Hraní počítačových her je velice populární záležitost zvláště u lidí mladší věkové kategorie. Výraznou popularitu pak nasbíraly počítačové hry během současné pandemie, kdy lidé v karanténně si krátili volný čas právě hraním her.

Čína však považuje tuto zálibu za významné ohrožení fyzického i mentálního zdraví svých občanů. Proto se již v minulosti rozhodla tuto zábavu regulovat. Děti do dvanácti let měly povolenou hranici jednu hodinu denně a ve věku od třinácti do osmnácti let pak dvě hodiny denně.

Zdroj

Od 1.9. 2021 však vejde v platnost nové nařízení, které je ještě přísnější. Nově totiž čínská vláda umožní hrát nezletilým počítačové hry pouze v pátek, sobotu a neděli v čase od 20:00 do 21:00 hodin. Podle statistických údajů by toto nařízení mělo postihnout zhruba 110 milionů nezletilých občanů.

Toto rozhodnutí však také ovlivnilo obratem i videoherní průmysl, a to zejména společnosti Tencent a NetEase, které okamžitě přišly na burze o miliardy dolarů. Vláda apeluje na poskytovatele online her, aby striktně dodržovali toto nařízení a zároveň vyžaduje zablokovat hráče, kteří hrají pod falešným jménem.

Společnosti se pak jednoznačně dohodly, že toto nařízení budou respektovat. Během tohoto roku totiž dostaly již řadu finančních sankcí za nedodržení předchozích regulací, a proto pochopily, že je lepší poslechnout. Čína je tak jedinou zemí, která reguluje dobu hraní počítačových her pro nezletilé. Do nedávna měla podobné nařízení ještě Jižní Korea, ta ho však zrušila.