Čína testuje dálkově ovladatelné tanky. Časem je bude řídit umělá inteligence

V budoucnosti se zřejmě budou vést války tak, že lidští vojáci budou sedět na zadku v bunkrech a posílat do bojů bezosádkové stroje, které budou řízeny buď na dálku člověkem nebo budou vybaveny určitou formou umělé inteligence, která bude moci sama vykonávat řadu operací na bojišti.

Na budoucí digitální bojiště se připravuje i Čína. Jednou z takových zbraní by mohly být dálkově ovladatelné tanky (MBT), které by plnily roli návnady pro protitankové zbraně nebo by byly určeny k prorážení nepřátelské linie, kde se počítá s velkými ztrátami.

Čínský tank na dálkové ovládání (viz. obrázek v perexu) byl tento týden k vidění na jednom z kanálů čínské státní televize CCTV. Jako technologický demonstrátor slouží dnes už značně zastaralý hlavní bitevní tank typ 59, což je čínská verze sovětského tanku T-54A.

Tank typ 59 byl zařazen do čínských ozbrojených sil v roce 1959 a jeho produkce sahá do let 1958 až 1985. Celkem bylo v různých modifikacích vyrobeno více než 9500 kusů tohoto tanku. Čínské pozemní síly nyní disponují už třetí generací tankových jednotek s označením typ 99 a tak tisíce zastaralých tanků typ 59 leží ve skladech.

Čína se zřejmě snaží buď tyto uskladněné kusy oživit a vrátit je vylepšené o nejnovější senzory zpět na bojiště nebo prostě pár kusů předělá na experimentální jednotky pro ověření autonomní technologie.

Podle čínských armádních zdrojů čeká ještě dálkově ovladatelné tanky řada testů a ladění technologie. Cílem je vytvořit autonomní tanky vybavené umělou inteligencí, které by byly vzájemně propojeny a sdílely by informace s dalšími jednotkami pozemních, leteckých a námořních sil.