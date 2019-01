Čína uvede na trati z Pekingu první autonomní rychlovlak s rychlostí až 350 km/h

Čínský prezident Si Ťin-pching na své návštěvě Jížního vojenského okruhu prohlásil, že je zapotřebí posílit výcvik vojáků a připravit se na válku. Podle bývalého velitele amerických sil v Evropě Bena Hodgese bude válka s Čínou do 15 let.

Čínská armáda se připravuje na válku. Čekat ji můžeme do 15 let lukas-cihak 10/31/2018 09:00:00 Čínský prezident Si Ťin-pching na své návštěvě Jížního vojenského okruhu prohlásil, že je zapotřebí posílit výcvik vojáků a připravit se na válku. Podle bývalého velitele amerických sil v Evropě Bena Hodgese bude válka s Čínou do 15 let. https://cdr.cz/sites/default/files/army_indes.png

Budoucí zdroj energie? Čína vyrobila umělou hvězdu a překonala 6x teplotu Slunce lukas-cihak 12/20/2018 11:00:00 Vědci z Čínského Hefei Institutu fyzikálních věd přišli na to, jak pomocí tokamaku dospět k jaderné fúzi vodíku, při které dochází k uvolnění mnohem větší energie než při štěpení jader. https://cdr.cz/sites/default/files/reaktor_index_0.png

Čína staví továrnu na solid-state baterie pro telefony. Výdrž téměř zdvojnásobí lukas-cihak 11/22/2018 13:00:00 Nová čínská startupová firma Qing Tao Energy Development Co se rozhodla že postaví a do provozu uveden první výrobní linku pro sériovou výrobu solid-state baterií do mobilních telefonů. Tato linka si vyžádala investici ve výši 3 miliard korun. https://cdr.cz/sites/default/files/solid_state1.jpg