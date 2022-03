Coinbase zablokoval 25 000 účtů ruských uživatelů, aby je odstřihl od kryptoměn

Zdroj

Kryptoměny byly pravděpodobně hlavním tématem loňského roku, protože jejich cena dosahovala rekordních čísel. V letošním roce jsou kryptoměny trochu upozaděny kvůli invazi Ruské federace na Ukrajinu. Stejně jako mnoho jiných společností zareagovala na tuto novou situaci i největší online kryptoměnová burza Coinbase.

Právě tato burza nyní zablokovala 25 000 účtů, které mají patřit ruským uživatelům či ruským institucím, na které jsou v současné době uvaleny sankce. Důvod, proč Coinbase reagoval právě takto není přímo primárně invaze na Ukrajinu, ale spíše obavy, že by Ruská federace chtěla obcházet uvalené sankce pomocí kryptoměn.

Coinbase navíc nebude blokovat úplně všechny ruské uživatele, ale jen některé vybrané kategorie či některé jednotlivce. Dokazuje to i oficiální tvrzení generálního ředitele Coinbase, Briana Armstronga: „Někteří Rusové používají kryptoměny jako zadní vrátky v případě, kdy hodnota jejich národní měny začíná nebezpečně klesat. Sami pak nemusí souhlasit s tím, co jejich země dělá. Plošný zákaz všem ruským uživatelům by pak poznamenal především tyto jednotlivce.“

Dle oficiálních údajů by tyto zablokované adresy měly odpovídat asi 0,2 % z celkového počtu účtů 11,4 milionů. Ostatní kryptoměnové burzy prozatím nepodnikají prakticky žádné kroky, protože se domnívají, že celkové rozšíření kryptoměn není takové, aby nějak závažným způsobem umožnilo Rusko používat kryptoměny jako náhradu vzhledem k velikosti Ruské federace.