El Salvador odmítl doporučení MMF více regulovat bitcoin

Zdroj

Salvador se již před nějakou dobou stal první zemí, kde uznali jako oficiální národní platidlo Bitcoin. Od začátku měl celý tento projekt, který měl Salvadoru přinést investory ze zahraničí, řadu příznivců a kritiků. Nedávno upozornila výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) Salvador, aby raději odstoupil od tohoto projektu.

Podle Mezinárodního měnového fondu můžou totiž kryptoměny sloužit k praní špinavých peněz, financování teroristických organizací, přispívat k daňovým únikům a také ohrozit finanční stabilitu země. Představitelé Salvadoru však doporučení MMF odmítli a nechtějí upustit od Bitcoinu, jakožto zákonného platidla.

Zdroj

Salvadorský ministr financí poměrně rozhořčeně prohlásil, že žádná mezinárodní organizace nebude Salvadoru diktovat, co mají dělat. Navíc každá země je suverénní a sama rozhoduje o veřejné politice. Zároveň by dle doporučení MMF měl Salvador zrušit i svěřenecký fond Fidebitcoin, který má hodnotu 150 milionů dolarů.

MMF však argumentuje tím, že dle jeho vlastní analýzy by v blízké budoucnosti měly skutečné náklady na zavedení zákona o bitcoinech do praxe převýšit potencionální přínos. Mezi další doporučení MMF patří i zastavení bezhlavého rozdávání 30 dolarů v bitcoinech každému občanu, který se zaregistruje do kryptopeněženky Chivo. Namísto toho mají prý zavést v Salvadoru poplatky za používání digitální peněženky Chivo.