CONSPIR4CY prolomili ochranu Denuvo u Just Cause 4 za pouhý jeden den

Letošní rok byl pro protipirátskou ochranu Denuvo úspěšný i neúspěšný zároveň. Úspěšný v tom smyslu, že stále existují herní tituly s Denuvem, na které videoherní piráti ještě pořád neseženou crack, a neúspěšný v tom, že u stále většího počtu videoher se neustále snižuje doba, kdy cracker nebo crackerská skupina ochranu u dané videohry prolomí a následně se objeví na internetu crack nebo lépe řečeno bypass, který tuto ochranu obejde.

V současnosti umí takovéto bypassy vytvořit celkem tři crackerské skupiny (může to být jen jeden cracker ve skupině nebo i více, nikdo totiž o nich nic neví). Jsou to skupiny CONSPIR4CY, CODEX a FCKDRM. Asi nejznámější je skupina CONSPIR4CY, která už na scéně působí řadu let. A právě tato skupina zvýšila od podzimu na videoherní pirátské scéně svou aktivitu a začala opět prolamovat Denuvo u většího množství videoher.

Od letošního podzimu crackli CONSPIR4CY takové tituly jako Pro Evolution Soccer 2019, Shadow of The Tomb Raider, FIFA 19, Assassin's Creed: Odyssey, A Way Out nebo Hitman 2. Zatím posledním přírůstkem do tohoto počtu je akční adventura Just Cause 4, u které se crackerské skupině CONSPIR4CY podařilo prolomit Denuvo za pouhý jediný den.

A to může pro Square Enix představovat celkem problém, protože i když na metacritic má hra celkem vysoké hodnocení 75 %, tak u hráčů na Steamu hra propadla a jsou na ní spíše záporné recenze, a to zcela průměrných 5/10. Zdejší uživatelé si stěžují na grafické zpracování, špatnou optimalizaci hry a na nezáživnost obsahu. Hra je vlastně jen sandbox titulem na vyblbnutí se a demolování okolního prostředí. Kdo tedy očekával i propracovaný příběh, může být zklamán.

Bude zajímavé sledovat, jak si hra povede v následujících dnech v prodejích. Snad to nebude pro Avalanche Studios a Square Enix katastrofa.