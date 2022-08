Crackerka Empress prolomila Denuvo u nové AAA hry a vytváří crack na další titul

Crackerka Empress (ve skutečnosti nikdo neví jestli jde o ženu, muže nebo skupinu osob) crackla tentokrát parkourovou zombie akci Dying Light 2. Hra Dying Light 2 vyšla 4. února letošního roku. Protipirátská ochrana Denuvo ji tedy chránila půl roku. Hra měla být zabezpečena ochranou Denuvo V15, což je asi ta nejpokročilejší ochrana, kterou Empress zatím překonala. V minulosti např. vytvořila crack na Far Cry 6, který byl zabezpečen Denuvem V13 nebo na Marvel's Guardians of the Galaxy s ochranou Denuvo V14.

Přidání protipirátské ochrany Denuvo do Dying Light 2 vyvolalo rozhořčení u mnoha hráčů. První díl této zombie akce nebyl Denuvem zabezpečen a u druhého dílu společnost Techland oznámila přidání Denuva doslova na poslední chvíli. Jen pár dní před vydáním samotné hry. První díl Dying Light vyšel v internetovém obchodě GOG, kde se objevují hry bez protipirátské ochrany, takže pokud společnost Techland chce vydat na GOGu i dvojku, tak zákonitě musí Denuvo někdy ze své hry odstranit. Uvidíme jestli vytvoření cracku na druhý díl tento proces urychlí. U Dying Light 2 se od vývojářů hry očekává mnoholetá podpora této hry a první příběhové DLC by se mělo pro tuto hru objevit letos na podzim.

Nakonec tak jako i v minulosti, tak i tentokrát Empress nechala pro zvědavce další Hint, který naznačuje, na jakou další hru se Empress zaměřila a vytvoří na ní crack. Další Hint tedy zní: Animal or fish, maybe a human dish. Uživatelé Redditu spekulují, že další cracklou hrou bude žraločí akce Maneater.

Hru Maneater jste mohli poměrně nedávno zcela legálně získat na Epicu v týdenní akci her zdarma.