CDR.cz - Vybráno z IT

Desítky let sporů končí. Nová studie mění pohled na magnetické pole Měsíce

Pondělí, 9 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví, Věda a fyzika

Zdroj: Shutterstock

Nový výzkum z Oxfordu přinesl odpověď na otázku, která vědce mátla desítky let. Analýza hornin z misí Apollo ukazuje, že magnetické pole Měsíce bylo většinou slabé, ale občas se na krátkou dobu dramaticky zesílilo.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Měsíc dnes působí jako klidné a geologicky téměř mrtvé těleso. Nemá atmosféru, nemá aktivní vulkány a na rozdíl od Země také nemá silné globální magnetické pole. Přesto vědci už desítky let nacházeli v měsíčních horninách stopy velmi silného magnetismu. To vyvolávalo zásadní otázku. Měl Měsíc v minulosti vlastní silné magnetické pole, podobné tomu zemskému?

Nová studie vědců z Oxfordské univerzity naznačuje, že odpověď je složitější. Podle jejich zjištění měl Měsíc po většinu své historie magnetické pole spíše slabé. Silné magnetické epizody ale skutečně existovaly. Jenže trvaly velmi krátce a byly mnohem vzácnější, než si vědci dlouho mysleli.

Výzkum vycházel z detailní analýzy hornin, které na Zemi dopravili astronauti během misí Apollo. Právě tyto vzorky dlouhodobě naznačovaly existenci silného magnetického pole v rané historii Měsíce před zhruba čtyřmi miliardami let.

Když místo přistání zkreslí vědu

Ukázalo se ale, že samotné mise Apollo mohly nevědomky vytvořit zvláštní zkreslení. Astronauti totiž přistávali hlavně v oblastech zvaných mare. Jde o rozsáhlé lávové pláně, které jsou relativně hladké a vhodné pro přistání kosmické lodi.

V těchto oblastech se nachází specifický typ sopečných hornin s vysokým obsahem titanu. A právě tyto horniny mají výraznou schopnost zachytit silné magnetické signály.

Tým vědců zjistil zajímavou souvislost. Vzorky s vysokým obsahem titanu téměř vždy vykazovaly stopy silného magnetického pole. Naopak horniny s nízkým obsahem titanu ukazovaly magnetismus velmi slabý.

To naznačuje, že silné magnetické pole na Měsíci nevznikalo trvale, ale jen při specifických geologických procesech hluboko pod povrchem. Když se v nitru Měsíce roztavily titanem bohaté materiály, mohlo dojít k krátkému vzniku velmi silného magnetického pole. Takové epizody ale pravděpodobně trvaly jen několik tisíc let a možná dokonce jen několik desetiletí.

V měřítku miliard let jde o extrémně krátké okamžiky. Přesto se právě tyto epizody otiskly do některých hornin, které se později dostaly do rukou vědců.

Počítačové modely vytvořené pro novou studii ukazují, že pokud by vědci měli náhodně vybraný soubor měsíčních hornin z celého povrchu Měsíce, pravděpodobnost nalezení tak silných magnetických stop by byla velmi malá. Apollo však přistálo právě v oblastech, kde se tyto horniny nacházejí častěji.

Jinými slovy. Věda se dlouho dívala na velmi specifický výsek měsíční historie. Nové poznatky přicházejí v době, kdy se chystají další pilotované mise k Měsíci. Program Artemis má přinést nové vzorky z odlišných částí měsíčního povrchu. Pokud se podaří získat horniny z geologicky různých oblastí, může se obraz dávné historie Měsíce ještě výrazně zpřesnit.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, Měsíc, NASA, věda a technika
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

AI zachránila vesmírný teleskop Jamese Webba za 10 miliard dolarů

James Webbův teleskop měl problém s rozmazanými snímky. Oprava by dřív znamenala miliardovou misi do vesmíru - tentokrát ale stačil kód. Dvojice mladých vědců ze Sydney využila AI, která vrátila teleskopu jeho dokonalé vidění.

Sto let záhady: Vědci konečně rozluštili tajemství nejzářivější dvojhvězdy

Dvojhvězda V Sagittae se podle astronomů blíží k dramatickému finále. Bílý trpaslík v tomto systému hltá svého většího partnera takovým tempem, že jednou vyústí v supernovu, jejíž záře bude zřetelná i ve dne - a to přesto, že se nachází deset tisíc světelných let od Země.

Návrat lidí k Měsíci se blíží. NASA oznámila datum startu Artemis II

NASA oznámila nový termín startu mise Artemis II, která má poprvé po více než padesáti letech vyslat astronauty k Měsíci. Po nedávných technických potížích se raketa vrací do příprav a agentura míří na začátek dubna.

Co zůstane ze satelitu, když opravdu shoří? ESA to chce konečně změřit

Evropská kosmická agentura připravuje misi, která má zodpovědět otázku, co se se satelitem skutečně děje v posledních minutách návratu do atmosféry. Výsledky mohou změnit způsob, jakým se kosmická technika navrhuje.

Žádná hmota ani prostor neexistují: Odvážná teorie rozděluje vědecký svět

Co když mozek vědomí nevytváří, ale jen ho zachycuje? Nová teoretická práce švédské fyzičky tvrdí, že vědomí je základní strukturou reality a že čas, prostor i hmota z něj teprve vznikají. Pokud by měla pravdu, šlo by o zásadní obrat v moderní fyzice.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi