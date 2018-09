Elon Musk chce středověkou věž z LEGO kostek vyrobených ze suti

Elon Musk je plný překvapení pokaždé, když vystoupí na veřejnosti. Nyní na svém Twitterovém účtu ohlásil, že si chce postavit kopii středověké strážní věže vyrobené výhradně z LEGO kostek v životní velikosti, které budou navíc vyrobeny ze sutě získané při prokopávání tunelů.

Mimo Teslu a SpaceX vlastní Elon Musk totiž i The Boring Company, která se zabývá právě výstavnou infrastruktury a dolováním tunelů. Podle předběžných plánů chce The Boring Company začít tyto cihly získané ze sutí také prodávat široké veřejnosti, a to již za dva měsíce. Prozatím však není jasné kde. Podle informací z Twitteru by měla jedna cihla stát pouhých 10 centů.

Na svém Twitteru Elon Musk dále prohlásil, že pokud by byly cihly použity na výstavbu sociálních bytů nebo výstavbu cenově dostupných domů, poskytne své cihly zdarma. Podpora cenově dostupného bydlení v podobě cihel zdarma bude jistě mít pozitivní ohlas, s kterým nelze jinak než souhlasit. Jedná se o efektivní využití odpadu. Suť, kterou by musel za jiných okolností vyvážet pryč, bude dále zpracovávat a využívat ve prospěch všech.