Elon Musk by dokázal odletět na Měsíc dříve než v roce 2024

Zdroj

Nedávno bylo vypsáno americkou vesmírnou agenturou NASA výběrové řízení na dodavatele přistávacího modulu (HLS) pro misi Artemis, která má v roce 2024 vrátit člověka zpět na Měsíc. Výhercem se stala společnost SpaceX Elona Muska s odůvodněním, že mají nejvíce zkušeností a nabídli nejlepší cenu.

Proti tomu podala odvolání společnost Jeffa Bezose Blue Origin, která zároveň napadla toto rozhodnutí i soudně. NASA podle nich měla vybrat dvě společnosti místo jedné a Blue Origin měl být tou druhou. Rozhodní vládních úřadů však potvrdilo výsledek výběrového řízení. S tím Blue Origin nesouhlasí, takže podala opět žalobu.

Zdroj

V praxi to znamená, že práce na HLS musí být pozdrženy alespoň do listopadu tohoto roku. Elon Musk, který je známý svým optimismem, na druhou stranu prohlásil, že by byl schopný vyvinout a vypustit svůj modul pro misi Artemis ještě dříve než v roce 2024.

Elon Musk musí čelit i dalším problémům a zdržením. Dalším takovým je totiž i vývoj speciálního lunárního skafandru, který se podle NASA zdrží o 20 měsíců. Na to odvětil Elon Musk, že i s tímto problémem může partnerské vesmírné agentuře pomoci. Posledním z faktorů, které mohou harmonogram narušit, je také všudypřítomný covid.