Elon Musk dostal od FCC povolení nasadit Starlink i do dopravních prostředků

Je to již několik let, co přišel Elon Musk s nápadem vybudovat síť satelitů, které by poskytly internetové připojení všem lidem na zemi, a internet by tak byl dostupný úplně kdekoliv. Nyní již projekt Elona Muska má konkrétní podobu, protože síť Starlink je z části na oběžné dráze Země a ve vybraných státech je již možno službu Starlinku využít.

Nyní prošel Starlink dalším významným krokem, protože americká Federální komise pro komunikaci (Federal Communications Commission) udělila Starilnku povolení k používání připojení na Starlink v pohybujících se dopravních prostředcích, jako jsou osobní a nákladní automobily, lodě, letadla či vlaky.

Doposud se totiž mohli uživatelé připojovat k internetu přes Starlink pouze přes pevně umístěné zařízení. Díky této nové příležitosti může Elon Musk daleko více expandovat svůj business, protože může nabídnout své připojení leteckým společnostem, zámořské lodní dopravě, dálkovým autobusovým linkám nebo třeba svým elektromobilům Tesla.

Tím se vyřeší problém mnoha cestujících, kteří po celou dobu cesty nemají žádné nebo velmi pomalé internetové připojení. SpaceX neotálelo a již nyní má předjednané první kontrakty, a to konkrétně leteckých společností JSX, Hawaiian Airlines nebo třeba ukrajinského železničního přepravce Ukrzaliznytsia.