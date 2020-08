Elon Musk v pátek představí svůj mozkový implantát od Neuralinku

Zdroj

Společnost NeuraLink se zaměřuje na vývoj speciálních mozkových implantátů, které se mají vpravit do lidského mozku tak, aby skrz ně člověk ovládal třeba svůj mobilní telefon, ale pouze svými myšlenkami. Živého představení bychom se měli dočkat již tento pátek, 28. srpna. Klíčovým prvkem NeuraLinku by měla být komunikace lidského mozku s umělou inteligencí, která odstraní zbytečnou prodlevu mezi „myšlenkou“ a „činem.“

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Tato prodleva lze podle Muska minimalizovat právě tím, že se obejdou smyslové orgány přes umělou inteligenci a zpráva z mozku půjde přímo do zařízení. Mimo to, že se konečně fanoušci dozví více o nových čipech, bude představena i nová generace robota, který by měl tento čip implantovat do mozku a napojit ultra tenká přenosová vlákna na neuronovou síť.

I přes nepřekonatelné ambice Elona Muska změnit celý svět, je tato technologie, alespoň prozatím, určena prý postiženým lidem. Těm by měla pomoci zpomalit či zastavit jejich stávající postižení.