Empress prolomila kombinovanou protipirátskou ochranu u další hry od Ubisoftu

Crackerka Empress si už získala na pirátské crackerské scéně jistou pověst. Empress patří mezi crackery, kteří vydávají své cracky na vlastní pěst a nepůsobí v žádné skupině. Jakmile vytvoří funkční crack, tak cracklou hru i s příslušným crackem nahraje na síť Bittorent. I když je Empress samostatným crackerem, tak se už delší dobu spekuluje, že působila jako cracker Denuva ve skupině Codex.

Empress se poměrně nedávno stihla i pohádat s pirátskou komunitou, a jistou chvíli to vypadalo, že je vyšetřována policií. Každopádně v crackování her pokračuje, a po svém posledním cracknutí hry Immortals Fenyx Rising od Ubisoftu se opět zaměřila na další hru od této společnosti. Tentokrát prolomila ochrany u Assassin's Creed Valhalla.

Společnost Ubisoft je známa tím, že své videohry chrání kombinovanou ochranou. Jde o protipirátské ochrany Denuvo a VMProtect. Empress už v minulosti prolomila tuto kombinovanou ochranu u videohry ze série Assassin's Creed. Byla to hra Assassin's Creed Odyssey: Fate of Atlantis, která obsahovala Denuvo 5.2 v kombinaci s VMProtect. Nyní cracklá videohra Assassin's Creed Valhalla obsahuje Denuvo 10.5 a VMProtect. Mělo by jít o lépe zabezpečenou verzi Denuva, než jaká byla přítomna u videohry Immortals Fenyx Rising, která byla zabezpečena Denuvem V10 a VMProtect.

Videohra Assassin's Creed Valhalla vyšla 10. listopadu 2020, takže ji protipirátské ochrany chránily před piráty déle než 4 měsíce. Z podzimní trojice her Ubisoftu tak už zůstávají protipirátské ochrany neprolomeny pouze u Watch Dogs: Legion.