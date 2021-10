Epic Games rozdává hru zdarma, která potěší všechny milovníky akce a zombíků

Od 14.10. do 21.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout akční hru Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse.

Za hrou Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse stojí herní studio Wideload Games, které založil v roce 2003 Alexandr Seropian, spoluzakladatel Bungie Studios. Hra vyšla v roce 2005 a postaví vás do role zombíka, který právě vstal ze svého hrobu a jehož cílem je rozpoutat zombie apokalypsu. Děj se odehrává v alternativní minulosti koncem 50. let 20. století v jakémsi utopickém městě s názvem Punchbowl. V tomto městě se mimo jiné setkáte s roboty nebo vznášedly a samozřejmě s lidmi, které můžete přeměnit v nemrtvé kreatury lačnící po mozcích.

Hru lze charakterizovat jako third person akci (akční hru viděnou ze třetí osoby), která je říznutá simulátorem zombie apokalypsy. Jako zombík budete mít přístup k poněkud netradičnímu zbraňovému arzenálu. Můžete si např. vytrhnout kus střev a hodit ho po nepřátelích, a ty následně explodují jako granát. Dále si můžete odtrhnout svou zombie hlavu a kutálením jí poslat směrem k nepřátelům jako bombu nebo si odtrhnout ruku (ovládání se přepne na odtrženou ruku) a prozkoumávat s ní okolí nebo pomocí ní posednout nějakého člověka. Můžete i vytvořit toxický prd, který paralyzuje okolí. Pomocí kousnutí pak hravě přeměníte okolní živé lidi na zombíky a vytvoříte si tak vlastní armádu nemrtvých.

Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse získala na Metacritic od odborných recenzentů metascore 54. Na databázi her si v souhrnném hodnocení vysloužila 70%.

Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.