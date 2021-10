Epic Games rozdává hru zdarma, která potěší všechny milovníky hororových her

Od 21.10. do 28.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Among the Sleep (Enhanced Edition).

Hru Among the Sleep vytvořili norští vývojáři ze studia Krillbite Studio. Jedná se indie titul, ve kterém se vtělíte do role dvouletého batolete z jehož pohledu prožíváte jednu velkou noční můru. Příběh této hry začíná tím, že právě slavíte své druhé narozeniny a jako dárek dostanete plyšového medvídka Teddyho. Ten se v průběhu hry stane vašim užitečným pomocníkem. Po oslavě vašich narozenin vás nakonec přemůže spánek a usínáte. Probudí vás ale divné zvuky a začnou se dít zvláštní věci, které dávají tušit, že ve vašem pokojíku je něco zlovolného. Je to realita nebo jen sen?

Takto začíná příběh hry Among the Sleep, která sází na hororovou atmosféru viděnou z pohledu dvouletého dítěte. Hra obsahuje stealth a adventurní prvky. V průběhu hry narazíte na dvě monstra, která sice nemůžete porazit, ale můžete jim utéct nebo se před nimi schovat, např. pod stůl nebo židli dokud neodejdou. Pokud nebudete dostatečně rychlí, tak vás monstra chytnou a čeká vás game over a následné načtení hry z kontrolního bodu.

Among the Sleep je poměrně krátkou hrou a dokončení této hry vám zabere přibližně jednu a půl hodiny. Hra vyšla v roce 2014 a na Epic Games Store se běžně prodává za 360 korun. Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů celkové metascore 66 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,4.

Hru Among the Sleep si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.