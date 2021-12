Epic Games rozdává tento týden dvě hry zdarma

Od 2.12 do 9.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store přidat do své knihovny zdarma hry Dead by Daylight a while True: learn ().

Hra Dead by Daylight vyšla v roce 2016 a vytvořilo ji kanadské studio Behaviour Interactive. Jedná se o hororovou hru čistě orientovanou na multiplayer. Hra je určena pro 5 hráčů, z nichž 4 jsou přeživší a jeden hráč se stává vrahem. Cílem vraha je zabít všechny 4 přeživší hráče a cílem přeživších je naopak zachránit si život a utéct před vrahem. Aby toho přeživší docílili, tak musí opravit v úrovni 5 generátorů, které umožní hráčům otevřít východy (brány) ven z úrovně. Hra dále nabízí velké množství placených DLC, které přidávají do hry nové vrahy, za které je možné hrát. Zabijáky a monstra z filmů (např. Halloween, Texaský masakr motorovou pilou nebo třeba Saw) nebo z her (Resident Evil, Silent Hill). Epic nabízí zdarma základní hru, kterou běžně prodává za 420 korun. DLC s novými vrahy jsou placená.

Dead by Daylight si vysloužil na metacritic od odborných recenzentů metascore 71 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 5,9.

Druhou hrou, kterou Epic nabízí zdarma je hra while True: learn (), která vyšla v roce 2019 a vytvořilo ji ruské studio Luden.io. Jedná se o logickou (a mírně humornou) hru, která je ideální pro programátory nebo pro lidi, kteří se chtějí více dozvědět o tom, jak vlastně funguje strojové učení. Ve hře se ocitnete v roli programátora, který čirou náhodou zjistí, že jeho kočka umí lépe programovat než on sám, a rozhodne se sestavit jakýsi překladač mezi kočičí a lidskou řečí, aby své kočce lépe porozuměl.

Hra while True: learn () si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 73 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,7.

Hru Dead by Daylight si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru while True: learn () na tomto odkazu.