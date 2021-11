Epic Games rozdává tento týden hned tři hry zdarma

Od 18.11 do 25.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store přidat do své knihovny zdarma hry Never Alone, KID A MNESIA EXHIBITION a Guild of Dungeoneering.

Hra Never Alone vyšla v roce 2014 a vytvořilo ji americké studio Upper One Games. Jedná se o plošinovku z prostředí Aljašky, ve které se nachází plno adventurních puzzle prvků. Na starost dostanete dívku a polární lišku, mezi kterými můžete volně přepínat a pomocí jejich spolupráce budete řešit různé hádanky, které vám brání v postupu úrovní. Vašim cílem bude zjistit, co se doopravdy skrývá za neutichající sněhovou bouří, která nedovoluje místním domorodcům lovit a vaší komunitě tak hrozí smrt hladem. Never Alone získala na metacritic hodnocení od odborných recenzentů (metascore) 72 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 6,3.

Titul KID A MNESIA EXHIBITION od vývojářů z Namethemachine a Arbitrarily Good Production vlastně není hrou v pravém slova smyslu, ale jedná se defakto o walking simulátor, ve kterém se dostanete do hudebního muzea, jež se podobá velkému labyrintu se stylizací bizarního prostředí. Jako exponáty vás čekají písničky od skupiny Radiohead.

Třetí hru Guild of Dungeoneering vytvořili herní vývojáři ze studia Gambrinous. Tuto hru lze charakterizovat jako karetní dungeon crawler tahovku. Budete vytvářet dungeon, který následně projdou a vyrabují nalákaní hrdinové. Vy jakožto tvůrce dungeonu jim postavíte do cesty různá monstra, pasti a samozřejmě i kořist. Souboje jsou tahové a jednotliví hrdinové a monstra jsou zobrazeni pomocí karet. Guild of Dungeoneering získala na metacritic hodnocení od odborných recenzentů (metascore) 72 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 5,0.

Hru Never Alone si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu, hru KID A MNESIA EXHIBITION na tomto odkazu a hru Guild of Dungeoneering na tomto odkazu.