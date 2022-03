Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her

Od 10.2. do 17.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout budovatelskou strategickou hru Cities: Skylines.

Hru Cities: Skylines vyvinuli finští herní vývojáři ze studia Colossal Order. Vydavatelem se stala společnost Paradox Interactive. Vývojáři z Colossal Order se zaměřují na ekonomické budovatelské simulační hry a před Cities: Skylines vytvořili dva díly Cities in Motion, což jsou vlastně simulátory městské hromadné dopravy.

Cities: Skylines vyšla v roce 2015 a zaměřuje se na budování města. Pokud rádi hrajete hry ze série SimCity, tak už máte nějakou představu, co vás asi bude čekat. Postupně budete budovat město a starat se o blahobyt jeho obyvatel. Čeká vás budování silniční infrastruktury, rezidenčních čtvrtí, průmyslových zón, obchodních zón a služeb. Nesmíte zapomenout postavit policejní stanice, hasičské stanice, nemocnice, státní budovy, elektrárny, kanalizace, parky a vodovodní síť. Ve hře samozřejmě nechybí městská hromadná doprava a letecká nebo lodní doprava. Hra sází na sandboxovou hratelnost, takže se můžete vyřádit v projektování vlastního města.

Bohužel hra nabízí ohromné množství DLC, které rozšiřují její zábavnost. Na Epicu můžeme najít v současnosti 38 DLC k této hře. Z toho tři DLC vám Epic nabízí zdarma. Je to DLC přidávající do hry čínskou architekturu, DLC přidávající do hry stadiony a pořádání sportovních akcí a DLC přidávající do hry vánoční písničky.

Cities: Skylines se na Epicu běžně prodává za 644 korun a na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 85. Od hráčů pak uživatelské score 8,8.

Hru Cities: Skylines si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu. První DLC zdarma zde, druhé DLC zdarma zde a třetí DLC zdarma zde.