Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší milovníky budovatelských strategií

Od 13.1. do 20.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout 4X budovatelskou tahovou strategickou hru Galactic Civilizations III.

Hru Galactic Civilizations III vyvinuli američtí herní vývojáři ze studia Stardock Entertainment. První hra ze série Galactic Civilizations byla vydána v roce 2003 a inspiraci si brala z dnes již kultovního titulu Master of Orion. Vašim hlavním cílem nebylo nic menšího než postupně ovládnout galaxii pod svou vlastní galaktickou nadvládou. Toho jste mohli docílit jednou z několika možností. Buď jste se zaměřili na válečné úsilí, diplomacii a z toho vyplývající alianci, kulturní dominanci nebo na technologický rozvoj. Druhý díl této série vyšel v roce 2006 a třetí v roce 2015.

Ve třetím díle Galactic Civilizations, který nyní nabízí Epic zdarma se budete muset opět stát pánem galaxie. Hra, respektive kampaň hry se odehrává 10 let po událostech z druhého dílu. Děj nás zavede do roku 2242, kdy se první terranská flotila snaží osvobodit Zemi. Země se nachází pod blokádou mimozemské rasy Drenginů a je izolovaná za tzv. Štítem prekurzorů. Galactic Civilizations patří mezi 4X strategické hry, to znamená eXplore (průzkum mapy), eXpand (rozšiřuj svůj vliv), eXploit (využívej zdroje, které objevíš) a eXterminate (eliminuj všechny své protivníky/konkurenty na mapě). Multiplayer režim je v této hře přítomen až pro 6 hráčů, přičemž lze přizvat i počítačem ovládaného protivníka. Dohrání hlavního příběhu této hry vám zabere zhruba 23 hodin a hra se běžně prodává na Epicu za 520 korun.

Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 81 a od hráčů pak uživatelské score 7,1.

Galactic Civilizations III si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.