Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší zejména děti a hráče plošinovek

Od 3.2. do 10.2. máte možnost si v digitálním obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Hru Yooka-Laylee and the Impossible Lair vyvinuli britští herní vývojáři ze studia Playtonic Games. Herním vydavatelem je společnost Team 17. Společnost Epic v minulosti vydala už několik her zdarma z portfolia tohoto vydavatelství. Byly to např. hry The Escapists, Overcooked 2, Automachef, Yoku’s Island Express nebo Yooka-Laylee. Hra Yooka-Laylee vyšla zdarma na Epicu minulý rok v srpnu a jednalo se o první díl této plošinovky. Nyní Epic Games nabízí zdarma i druhý díl s názvem Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Ve hře se znovu setkáte s hrdiny z minulého dílu. Znovu se tak vtělíte do zeleného ještěra, který se jmenuje Yooka a do fialového netopýra se jménem Laylee. Vašim úkolem je tentokrát překazit zlotřilé plány zlého vědátora, který se se svým vynálezem snaží zotročit včelí království. Vládkyně včelího království vaši nerozlučnou dvojku povolala, abyste tomuto zloduchovi dali pořádně za vyučenou. Jako v případě prvního dílu se jedná o akční plošinovku s puzzle prvky. Změna se dotkla provedení, kdy na rozdíl od prvního dílu vás už nečeká 3D otevřený svět, ale 40 lineárních úrovní v 2,5D provedení. Hra vyšla v roce 2019 a běžně se na Epicu prodává za 790 korun. Dohrání této hry vám zabere přibližně 13 hodin.

Na metacritic si hra Yooka-Laylee and the Impossible Lair vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 81 a od hráčů pak uživatelské score 6,2.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.