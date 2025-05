Epic Games rozdává zdarma tři hry

Od 22.5. do 29.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Deliver At All Costs, Gigapocalypse a Sifu.

První hra Deliver At All Costs vyšla v letošním roce a stojí za ní švédské studio Far Out Games. Deliver At All Costs je akční hra, ve které se ujímáme role kurýra, jenž kolem sebe šíří naprostý chaos. Tento titul vznikl jako školní projekt, za kterým stálo sedm švédských studentů. Pozitivní ohlas na zdarma distribuovaný prototyp hry autory přesvědčil, aby založili nezávislé studio Far Out Games a projekt proměnili v plnohodnotnou komerční hru.

Hlavním hrdinou hry Deliver At All Costs je kurýr Winston Green, který má problémy s ovládáním hněvu a vede nudný, neproduktivní život. Aby toho nebylo málo, je nucen opustit svou práci. To vše ho vede k tomu, že se poslední den v práci rozhodne doslova vzít šéfovo doporučení a doručit všechny balíčky „za každou cenu“.

V Deliver At All Costs sledujeme dění z ptačí perspektivy. Během hraní usedáme za volant pick-upu a projíždíme mapami se sandboxovou strukturou, přičemž se snažíme doručit všechny zásilky před vypršením časového limitu. Hodiny neustále tikají a spěch zvyšuje chaos, který kolem sebe způsobujeme. Při projíždění ulicemi driftujeme, snažíme se vejít do těsných zatáček, narážíme do plotů, bouráme zahrádky hospod a srážíme chodce, čímž vytváříme stále větší škody, jejichž rozsah nám zobrazuje neustále rostoucí čítač.

Po příjezdu k adresátovi zásilku katapultujeme, což způsobuje další ničení. Balíky letící k cíli ničí vše, co jim stojí v cestě. Je však třeba mít na paměti, že naše vozidlo není nezničitelné a může být vyřazeno z provozu. V takovém případě nám nezbývá než začít hru od začátku. Deliver At All Costs běží na enginu Unity. Hra se může pochlubit barevnou a vizuálně příjemnou grafikou. Potěší i realistická destrukce prostředí. Hraní doprovází chytlavá hudba inspirovaná polovinou 20. století.

Druhá hra Gigapocalypse vyšla v roce 2021 a stojí za ní indonéské studio Goody Gameworks. Jedná se o akční hru, ve které se vtělíte do kůže ničivého monstra Kaiju. Pamatujete si na dětství, kdy jste si hráli s figurkami, které např. chrlily oheň, a ničili jste ve vaší fantazii s nimi města? Hra Gigapocalypse vám umožní tenhle zážitek prožít znovu, tentokrát ale na obrazovce vašeho monitoru. Tato 2D pixelartová akce je inspirovaná klasickými filmy o Kaiju monstrech, jako jsou „Godzilla“ nebo „King Kong“, a dnes už videoherní klasikou „Rampage“.

V Gigapocalypse si vyberete svou postavu z různých obřích monster, takzvaných Gigas pocházejících z pravěku, vesmíru nebo dávno zapomenuté historie. Každé monstrum má své unikátní schopnosti, mutace a širokou škálu skinů, které lze odemknout s každým dalším levelem.

Vaším úkolem je jedno jediné, a to ničit vše, co vám přijde do cesty. Čekají vás různorodé, krásně zpracované lokace v pixelártovém stylu, jako např. divoký západ, futuristické město nebo středověká krajina. Bojovat budete proti templářským rytířům, vojákům, čarodějům, dronům i robotům. Vaše Giga monstrum se postupně stává stále silnějším, až se nakonec utkáte s epickými bossy, kteří čekají na konci každé úrovně.

Třetí hra Sifu vyšla v roce 2022 a stojí za ní francouzské studio Sloclap. Sifu je hra zaměřená na bojová umění a má nejblíže k podžánru tzv. chodících mlátiček. Hra vypráví příběh adepta kung-fu, jehož rodina byla zavražděna, když byl ještě mladý. Protagonista léta trénoval, aby se mohl pomstít pachatelům tohoto zločinu, a nyní se vydává na cestu za jejich eliminací. Na splnění svého úkolu má ale pouze jeden jediný den.

V Sifu se akce sleduje z různých perspektiv. Během pohybu v lokacích je kamera za zády postavy, ale při soubojích se úhel pohledu mění a záběry mají filmový nádech. Hráč prozkoumává úrovně a bojuje s protivníky, ať už s řadovými nepřáteli, kteří mohou být vybaveni zbraněmi (např. noži), nebo s bossy. Klíčovým prvkem je přesné ovládání a správné načasování útoků a obrany postavy.

Hráč se musí pohybovat tak, aby se vyhnul útokům a co nejefektivněji využil své okolí k porážce nepřátel. Příležitostně lze získat předměty, které nepřátelé používají, a ty využít k úderům nebo je na protivníky vrhat. Prostředí je částečně zničitelné. Například údery mohou poškodit zábradlí nebo rozbít stoly. Jedním z nejzajímavějších prvků hry je mechanika stárnutí postavy. Na začátku hry je hrdinovi 20 let a vlastní magický artefakt napájený životní energií. Tento artefakt má schopnost oživit hrdinu po smrti, ale za určitou cenu. Po každém oživení se postava stává starší. Navíc každá další smrt zvyšuje počet let, o které postava po oživení zestárne (např. první smrt přidá jeden rok, druhá dva roky a tak dále).

Tato možnost není neomezená. Po dosažení určitého věku nastává definitivní smrt. Stárnutí však nemá pouze negativní vliv. S vyšším věkem roste síla útoků hrdiny. Během hry také odemykáme nové dovednosti, především silné techniky kung-fu Pak-Mei. Ty lze získat po smrti a následném oživení, mezi misemi nebo u speciálních svatyní.

Hra neobsahuje úrovně obtížnosti. Tvůrci chtěli, aby každá porážka sloužila jako cenná lekce, která hráče naučí lépe rozumět bojovému systému. Je možné dokončit hru bez jediné smrti, ale vyžaduje to velkou koncentraci a rychlé reflexy. Sifu nabízí komiksovou trojrozměrnou grafiku s výrazným stylizovaným nádechem, která připomíná předchozí dílo studia, a to hru Absolver. Postavy mají podobný design, ale styl je tentokrát více komiksový. Skvělý dojem zanechávají také dynamické a detailní animace postav.

Hru Deliver At All Costs můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru Gigapocalypse na tomto odkazu a hru Sifu na tomto odkazu.