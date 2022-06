Epic Games Store rozdává dvě hry zdarma

Od 23.6. do 30.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition a Car Mechanic Simulator 2018.

Hru A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition vytvořili američtí herní vývojáři ze studia Dire Wolf. Hra vyšla v roce 2020 a jedná se o strategickou hru, která je digitální adaptací populární deskovky A Game Of Thrones: The Board Game (Hra o Trůny: Desková hra). Hra vychází z románové série A Song of Ice and Fire (Píseň o ledu a ohni) od G.R.R. Martina.

Vy jakožto hráč se ujímáte vedení nad jedním z mocných rodů Sedmi království Západozemí a pokoušíte se pro sebe a svůj rod získat Železný trůn. Čeká vás strategické plánování, umění diplomacie a používání vojenské síly. Hra se odehrává po smrti krále Roberta Baratheona a umožňuje až šesti hráčům hrát proti sobě online nebo můžete hrát i sólo proti soupeřům ovládaným umělou inteligencí. Na Epicu se A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition běžně prodává za 420 korun a magazín PC Gamer udělil této hře hodnocení 72.

Druhou hrou, kterou nabízí Epic Games Store zdarma je Car Mechanic Simulator 2018 od polských herních vývojářů ze studia Red Dot Games. Jedná se o simulátor automechanika, který opravuje auta a vydělává si tak na živobytí. Ve hře budete postupně rozvíjet své opravárenské umění, získávat zkušenosti a odemykat za ně různé vylepšení pro vaši autodílnu. Čekají vás automaticky generované zakázky na opravu vozidel (hra obsahuje více než 40 druhů vozidel), tuning automobilů a s vozidly si můžete zajezdit i po závodních dráhách. Car Mechanic Simulator 2018 se běžně na Epicu prodává za 420 korun a může vás zabavit na několik desítek hodin. Redakce herního magazínu Games.cz udělila v minulosti této hře hodnocení 8/10.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a Car Mechanic Simulator 2018 na tomto odkazu.