Epic Games Store rozdává dvě hry zdarma

Od 7.7. do 14.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Ancient Enemy a Killing Floor 2.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Za hrou Ancient Enemy stojí britské studio Grey Alien Games. Hra vyšla v roce 2020 a jedná se o karetní RPG hru odehrávající se ve fantasy světě. Jedná se vlastně o propracovanou variaci karetní hry Solitaire okořeněnou o RPG prvky. Vašeho hrdinu čeká strastiplná cesta zpustošeným světem, který obývá řada nebezpečných nepřátel. Cílem vaší pouti je zabít všechny nepřátele a porazit tak zlo sužující svět. K tomu vám poslouží při tahových soubojích karty lišící se použitím podle barvy. Hru Ancient Enemy dohrajete přibližně za 7 hodin a na Epicu se běžně prodává za 310 korun.

Druhou hrou je Killing Floor 2 od amerických herních vývojářů ze studia Tripwire Interactive. Nedávno jste mohli získat na Epicu od Tripwire Interactive zdarma žraločí akci Maneater. Toto studio se ale převážně zaměřuje na online střílečky. A online střílečkou je i Killing Floor 2, kterou nyní Epic nabízí zdarma. Hra vyšla v roce 2016 a jedná se o kooperativní střílečku viděnou z první osoby.

Příběh nás zavádí do Evropy, která čelí totální záhubě. Londýnská společnost Horzine Biontech prováděla genetický výzkum pro armádu, který skončil katastrofou, únikem mutagenu mezi obyvatelstvo a přeměněním lidí v krvežíznivá monstra tzv. Zedy. Nějaká vláda a civilizace už prakticky neexistují a ti co přežili se organizují do malých skupinek, aby čelili společnému nepříteli. Hra nabízí kooperaci až pro šest hráčů a taktéž i PvP režim. Killing Floor 2 se na Epicu běžně prodává za 660 korun.

Ancient Enemy můžete získat zdarma na tomto odkazu a Killing Floor 2 na tomto odkazu.