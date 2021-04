Epic Games Store rozdává tento týden zdarma 2 hry

Digitální distribuční platforma Epic Games Store nabízí zdarma jednu větší AAA hru a jednu menší hru z produkce nezávislé (indie) scény. Těmito nabízenými hrami zdarma pro tento týden jsou Alien Isolation od vývojářů z Creative Assembly (vydavatel SEGA) a Hands of Fate 2 od Defiant Development.

Hra Alien Isolation patří do žánru survival horor a spoléhá hlavně na stealth prvky a na postupné budování atmosféry a odkrývání příběhu. Ve hře hrajete za Amandu Ripley. Dceru snad většině lidem známé Ellen Ripley z filmové série o Vetřelcích. Amanda Ripley se vydává na vesmírnou stanici Sevastopol, ve které se má nacházet černá skříňka z lodi Nostromo s informace o osudu její matky. Jakmile Amanda Ripley vstoupí na stanici Sevastopol, tak zjišťuje, že udělala osudovou chybu života a bytosti z těch nejhorších nočních můr (xenomorfové) začnou usilovat o její život.

Pokud chce Amanda přežít, tak musí zvolit opatrný stealth postup nepřátelským prostředím stanice Sevastopol. Hra Alien Isolation obsahuje češtinu a na metacriticu si vysloužila hodnocení 8,5 od hráčů a metascore 81 od odborných recenzentů. Hru Alien Isolation jsme v minulosti zrecenzovali i my.

Druhou hrou je karetní RPG dungeon Crawler Hands of Fate 2. Je to poslední hra od australského studia Defiant Development. Studio vydalo jenom dvě hry, první a druhý díl Hands of Fate a poté skončilo s vývojem dalších her. Ve hře je kampaň ve formě výzev (challenges), kdy musíte splnit celkem 22 výzev/misí, které odpovídají velké arkáně z tarotového balíčku karet. Hra nabízí temněji laděný příběh. Na metacritic získala tato hra hodnocení od hráčů 7,6 a od odborných recenzentů metascore 80.

Obě dvě hry můžete získat zdarma na domovské stránce Epic Games Store.