Epic Games Store rozdává tento týden zdarma 2 hry

Obchod Epic Games Store tentokrát nabízí od 17.6. do 24.6. dvě menší indie hry Hell is Other Demons a Overcooked! 2.

Hra Hell is Other Demons je dvourozměrná rychlá retro střílečka s roguelite prvky od švédských herních vývojářů ze studia Cuddle Monster Games. Ve hře ovládáte rebelujícího démona, který se musí v kampani hry probít celkem 5 oblastmi pekla. Postavíte se proti hordám démonů a několika bossům. Připravte se na pixelartovou grafiku a neonové barvy a efekty.

Hra se běžně v obchodě prodává za 210 korun a podle metacritic si vysloužila mezi odbornými recenzenty celkem vysoké hodnocení 85. Od běžných uživatelů získala tato hra na metacritic score 7,5, ovšem hodnotili ji pouze čtyři hráči. Na Steamu tuto hru ohodnotilo kladným hodnocením celkem 211 hráčů z 226. Hell is Other Demons vyšel i na herní konzoli Nintendo Switch.

Druhou hrou zdarma je pak bláznivá kulinářská hra – simulátor vaření Overcooked! 2 od britských herních vývojářů ze studií Ghost Town Games a Team17 Digital. Největší zábavu nejspíš zažijete při hraní v kooperaci s vašimi kamarády (až 4 hráči). Příběh se točí okolo cibulového království, které ohrožují nemrtvé tousty pojmenované jako Unbread a vy se budete muset doslova provařit 45 úrovněmi, abyste tohoto nepřítele porazili. Hra je zaměřená především na postřeh a na koordinaci jednotlivých činností.

Hra se běžně v obchodě prodává za 499 korun a na metacritic si vysloužila od odborných recenzentů metascore 81. Od běžných uživatelů pak hodnocení 7,6. Overcooked! 2 vyšla i na herních konzolích PlayStation 4, Xbox One a na Nintendu Switch.

Hru Hell is Other Demons můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Overcooked! 2 pak na tomto odkazu.