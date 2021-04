Epic Games Store rozdává tento týden zdarma 5 her

Od 15. dubna do 22. dubna si můžete v digitálním obchodě Epic Games Store zdarma vyzvednout celkem pětici her. Jedná se o hry Deponia: The Complete Journey (v této kompilaci naleznete celkem tři díly z této série, hry Deponia, Chaos on Deponia a Goodbye Deponia), The Pillars of the Earth a The First Tree. Čtyři hry z tohoto výčtu jsou point-and-click adventury a poslední hra The First Tree je walking simulátorem zaměřeným na průzkum okolí.

Deponia: The Complete Journey obsahující tři díly této adventurní ságy pochází od německých vývojářů z Daedalic Entertainment. Jedná se o společnost, která se zaměřuje na vývoj klasických ručně kreslených adventur. Adventury ze ságy Deponia patří mezi humorné point-and-click adventury. V prvním díle ovládáte antihrdinu Rufuse, který žije ve světě, jež se proměnil v jednu obří skládku a snaží se z této odpadky prolezlé díry uniknout, no a nejlépe při tom zachránit i celou planetu. Jeho příběh pak pokračuje v dalších dílech této série. Jednotlivé díly Deponie z kompilace The Complete Journey získaly od hráčů na metacritic hodnocení 8,1 první díl, 8,3 druhý díl a 7,9 třetí díl.

Další point-and-click adventurou na Epicu zdarma je hra Ken Follett’s The Pillars of the Earth, která taktéž pochází od německých vývojářů z Daedalic Entertainment. Hra vychází z vynikajícího románu (dnes už série) Pilíře země od Kena Folletta. Zápletka se točí okolo dění spojeného s výstavbou monumentální gotické katedrály ve fiktivním městě Kingsbridge na jihu Anglie. Od hráčů na metacriticu si tato hra vysloužila hodnocení 8,0.

A poslední hrou, která je v tomto výčtu zdarma je The First Tree od Davida Wehleho. Jedná se o walking simulátor, ve kterém ovládáte z pohledu třetí osoby lišku. Hra je o průzkumu okolí a nabízí zajímavý vizuál. Na metacriticu si vysloužila od hráčů hodnocení 6,9.

Všechny tyto hry můžete získat zdarma na domovské stránce Epic Games Store.