Epic Games Store rozdává tři hry zdarma

Od 30.6. do 7.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout RPG hru Geneforge 1 - Mutagen, stealth akci Hood: Outlaws & Legends a roguelike RPG hru Iratus: Lord of the Dead.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hru Geneforge 1 – Mutagen vytvořili američtí herní vývojáři ze studia Spiderweb Software. Jedná se o izometrickou RPG hru, která je mixem žánru fantasy a sci-fi. Hra sice vyšla v roce 2001, ale na Epicu nyní máte možnost získat remasterovanou verzi hry z roku 2021, která obsahuje přidané oblasti, úkoly a dialogy. Ve hře se vtělíte do učedníka jednoho mocného magického cechu, který ztroskotal na břehu nebezpečného ostrova a musí najít způsob, jak ostrov pokud možno živý opustit. Postupně odhalujete tajemství tohoto tajuplného ostrova a narazíte na záhadné zařízení s názvem Geneforge, které dokáže modifikovat DNA a točí se kolem něho příběh této sci-fi/fantasy RPG hry. Hra se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere kolem 30 hodin vašeho času.

Druhou hru Hood: Outlaws & Legends vytvořili britští herní vývojáři ze studia Sumo Digital. Jedná se o online PvPvE stealth akci inspirovanou příběhy o Robinu Hoodovi. Proti sobě stojí dva nepřátelské gangy zbojníků, které se snaží ukrást poklad z pevnosti. Čeká vás nejprve ukrást klíč k pokladu, pak najít samotný poklad v pevnosti a nakonec utéct s lupem k extrakčnímu bodu. V tom se vám snaží zabránit strážci pevnosti ovládaní umělou inteligencí a konkurenční gang zbojníků. Hra Hood: Outlaws & Legends vyšla v roce 2021 a na Epicu stojí běžně 391 korun.

Třetí hru Iratus: Lord of the Dead vytvořili ruští herní vývojáři ze studia Unfrozen. Jedná se o RPG titul, který si bere inspiraci ve hrách, jako je dnes již kultovní Dungeon Keeper. Budete tedy hrát za toho zlého, konkrétně nekromanta, který byl po celá tisíciletí uvězněn v kobce a vašim cílem je umožnit mu se dostat na svobodu. Musíte povolat armádu nemrtvých, kteří budou za zlovolného nekromanta bojovat, vylepšovat svou armádu a bojovat proti válečníkům sil dobra. Iratus: Lord of the Dead vyšel v roce 2020 a na Epicu stojí běžně 549 korun.

Hru Geneforge 1 – Mutagen si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu, dále hru Hood: Outlaws & Legends na tomto odkazu a nakonec Iratus: Lord of the Dead na tomto odkazu.