Epic nabízí další hry zdarma: Na vyzvednutí 7 z 15 máte čas do čtvrtečních 17:00

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (23.12.) získat zdarma videohru Mutant Year Zero: Road to Eden.

Za hrou Mutant Year Zero: Road to Eden stojí švédští herní vývojáři ze studia The Bearded Ladies. Jedná se o tahovou strategickou hru, která si vypůjčuje taktické prvky z populární herní série X-COM. Pohyb jednotek po mapě (v průzkumném módu) zde probíhá v reálném čase a v případě soubojů se hra přepne do tahového režimu. Ve hře lze uplatnit i stealth prvky, kdy lze jednotlivé nepřátele přepadnout za zálohy.

Děj hry je zasazen do doby, kdy už lidstvo na Zemi téměř neexistuje. Po vypuknutí naprosto smrtícího rudého moru a globální jaderné války lidstvo ve své původní podobě vyhynulo a těch několik přeživších se proměnilo v mutanty. Vy se ujímáte vedení partičky mutantů specialistů zvaných jako Stalkeři, kteří žijí v poslední baště civilizace známé jako Archa. Odtud se vydáváte do okolní pustiny tzv. Zóny, kde sbíráte nedostatkové zdroje pro Archu. Zóna je ovšem osídlená nepříliš přátelsky nakloněnými obyvateli, zmutovanými zbytky lidské civilizace. Projití kampaně hry vám zabere přibližně 14 hodin vašeho času. Hra se na Epicu běžně prodává za 920 korun.

Hra Mutant Year Zero: Road to Eden si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 78 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 7,8. My jsme na CDR hru taktéž recenzovali a udělili jsme ji 6/10.

Mutant Year Zero: Road to Eden si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.