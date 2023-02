Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče strategických a akčních her

Od 2.2. do 9.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry City of Gangsters a Dishonored: Death of the Outsider.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hrou zdarma je tahová strategie z mafiánského prostředí City of Gangsters, která vyšla v roce 2021 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia SomaSim. Ve hře budete budovat mafiánské impérium v době americké prohibice. Začínáte jako bezvýznamný gangster v 20. letech minulého století, který si dal za cíl ovládnout město tím, že ho bude zásobovat alkoholem. Za tímto účelem budete muset otevřít tajné lihovary, nabrat kompetentní podřízené, vytvořit nelegální prodejní kanály a samozřejmě se zbavit konkurence. Musíte si ale pospíšit, protože prohibice nepotrvá věčně a na ovládnutí města máte omezený čas. Éra prohibice končí v roce 1933.

City of Gangsters se na Epicu běžně prodává za 630 korun a na metacritic získal od odborných recenzentů metascore 67. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 6,7.

Druhou hrou zdarma je steampunková stealth akce Dishonored: Death of the Outsider, která vyšla v roce 2017 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Arkane Studios. Jedná se o samostatně spustitelný datadisk ke hře Dishonored 2. Tentokrát budeme hrát za zabijáka ženu Billie Lurk, která je pravou rukou zabijáka Dauda, za kterého jste mohli hrát ve dvou datadiscích k prvnímu dílu Dishonored. Tentokrát se vydáte po stopách tajemného Outsidera, bytosti s božskými schopnosti. Půjde ale vůbec tohoto boha zabít? Celkem na vás čeká 5 hlavních úkolů na splnění a 13 vedlejších misí.

Dishonored: Death of the Outsider se na Epicu běžně prodává za 749 korun, jeho dohrání vám zabere přibližně 12 hodin vašeho času a na metacritic získal od odborných recenzentů metascore 81. Od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,8.

Hru City of Gangsters můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Dishonored: Death of the Outsider získat na tomto odkazu.