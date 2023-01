Epic rozdává hned tři hry zdarma, které potěší hráče akčních a RPG her

Od 12.1. do 19.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Divine Knockout, First Class Trouble a Gamedec - Definitive Edition.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

První hra Divine Knockout je mlátička viděná ze třetí osoby, která vyšla koncem roku 2022 a stojí za ní nezávislí herní vývojáři ze studia Red Bear Games. Hlavními hrdiny této hry jsou postavy z mýtů a legend. Můžeme tak hrát např. za Herkula, krále Artuše nebo boha Thora. Ve hře se účastníme divokých šarvátek v arénách, a to buď dva hráči 1vs1 nebo v týmech 2vs2 a 3vs3. Každá postava používá své vlastní zbraně a schopnosti. Např. u krále Artuše to je meč Excalibur a u Thora zase kladivo Mjolnir. Boje jsou velmi dynamické a to vše v poněkud netradičním pohledu ze třetí osoby, narozdíl od mnoha 2D bojovek a mlátiček co jsou na trhu.

Druhou hrou zdarma je survival akce First Class Trouble, která vyšla v roce 2021 a stojí za ní dánští herní vývojáři ze studia Invisible Walls. Ve hře se vtělíte do role člověka, který se snaží přežít na vesmírné lodi, kterou ovládla vražedná umělá inteligence snažící se zabít lidské pasažéry. Hráči převezmou roli posledních živých cestujících, kteří přežili řádění AI a snaží se vražednou AI zresetovat a převzít tak znovu kontrolu nad lodí. Mezi posádkou se ale nacházejí i vražední androidi, takže získat znovu kontrolu nad lodí nebude vůbec snadné. Hra je zaměřená čistě na multiplayer.

Třetí hrou zdarma je izometrické kyberpunkové RPG Gamedec v definitivní edici. Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Anshar Studios. Hra Gamedec vás zavede do kyberpunkové Varšavy 22. století. Většina obyvatel metropole tráví svůj volný čas nikoliv v reálném světě, ale v tom virtuálním. Virtuální světy se stávají zdrojem i opravdových problémů, kdy děti jsou nuceny pracovat jako otroci a šíří se skrze virtuální světy podvody a kriminalita.

Hlavní postavou hry je soukromý detektiv, který vyšetřuje zločiny spáchané v těchto virtuálních světech. Vaše volby ve hře budou ovlivňovat svět Gamedecu a charakter vaší postavy. Pokud vás bavila hra Disco Elysium, tak vás může oslovit i tato hra. Gamedec se na Epicu běžně prodává za 630 korun a jeho dohrání vám zabere zhruba 12 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů metascore 72 a od hráčů souhrnné hodnocení 6,5.

Hru Divine Knockout můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru First Class Trouble zdarma na tomto odkazu a hru Gamedec zdarma na tomto odkazu.