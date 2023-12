Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 5. ze 17 do nedělních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (24.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma RPG hru Fallout 3 v GOTY Edici.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2008 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Bethesda Game Studios. Post-apo sérii Fallout asi netřeba představovat. Třetí díl vyšel deset let po druhém dílu a z izometrického pohledu přešel na 3D first person pohled. Fallout 3 se odehrává v roce 2277, kdy hlavní hrdina hry uteče z izolovaného Vaultu 101 a vydá se na nebezpečnou cestu hledat svého ztraceného otce, který ve Vaultu 101 zastával profesi lékaře a vědeckého pracovníka. Tentokrát se nepodíváme na západní pobřeží USA, na kterém se odehrávaly první dva díly, ale vydáme se na průzkum ruin Washingtonu D.C. a přilehlého okolí. Ve hře se objevují dvě hlavní frakce, a to Bratrstvo oceli a Enkláva.

Fallout 3 GOTY Edice obsahuje základní hru a všech 5 příběhových DLC. Hlavní příběh hry dohrajete přibližně za 28 hodin a pokud budete hrát i všechny vedlejší úkoly, tak hravě přesáhnete herní dobu 60 hodin. Na Epicu se GOTY Edice Fallout 3 prodává běžně za 529 korun. Na metacritic získal Fallout 3 od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 91. Od hráčů pak 8,5.

Hru Fallout 3: Game of the Year Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu.