Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče logických her a simulátorů
Od 14.8. do 21.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Hidden Folks a Totally Reliable Delivery Service.
První hra Hidden Folks vyšla v roce 2017 a stojí za ní vývojáři Adriaan de Jongh a Sylvain Tegroeg. Hidden Folks je postavena na jednoduchém principu. Hra se odehrává na dvojrozměrných, monochromatických mapách a naším úkolem je najít všechny cíle (ukryté lidi a různé předměty).
Pravidla hraní Hidden Folks jsou až banálně jednoduchá. Autoři připravili několik menších map (animovaných kreseb), na kterých ukryli různé předměty a postavy. Naším úkolem je najít všechny cíle. Stačí na ně kliknout. Problém je v tom, že obrázky jsou černobílé, postavy vypadají velmi podobně (i když se samozřejmě liší v určitých detailech) a navíc jsou některé úrovně doslova přeplněny různými prvky, například stromy, stany apod. To vše hledání výrazně ztěžuje.
Naštěstí se na speciálním panelu, kde jsou zobrazovány cíle, nacházejí také malé nápovědy, které například naznačují, v jaké přibližné části máme hledat danou postavu. Minimalistická hratelnost jde ruku v ruce s minimalistickým grafickým zpracováním. Hidden Folks vypadá trochu jako čmáranice žáka nudícího se na školní hodině, což má svůj neopakovatelný půvab a atmosféru. Navíc hra nabízí řadu interaktivních prvků a spoustu rozmanitých zvuků.
Druhá hra Totally Reliable Delivery Service je zábavný simulátor, ve kterém se ujímáme role hadrové panenky pracující jako kurýr doručující nejrůznější předměty. Hra vyšla v roce 2020 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia We’re Five Games. V Totally Reliable Delivery Service sledujeme dění z pohledu za zády hlavní postavy. Hra se odehrává v otevřeném světě a naším úkolem je doručovat zásilky příjemcům. K tomu můžeme využívat různé dopravní prostředky, jako například skútr nebo auto, a také rozmanité vybavení. Za zmínku stojí, že herní svět je plný vedlejších aktivit, kterým se můžeme věnovat kdykoli chceme. Ve hře nechybí pořádná dávka humoru.
Velkou roli v zábavě hraje trochu přehnaná, výrazná fyzika. Systém, který určuje chování předmětů při kolizích nebo při házení, často vede k vtipným situacím, jež dokážou hráčům pořádně zkomplikovat život. Často musíme také skákat po různých vyvýšeninách a plošinách (postava se umí zachytit okrajů a šplhat). V Totally Reliable Delivery Service můžeme hrát jak sami, tak s dalšími hráči. Kromě režimu pro jednoho hráče hra nabízí i kooperativní mód pro čtyři hráče (přes internet nebo lokálně na rozdělené obrazovce).
Totally Reliable Delivery Service má trojrozměrné grafické zpracování. Po stránce uměleckého stylu a barevnosti připomíná trochu to, co známe například ze série LEGO nebo Dragon Quest Builders. Modely postav a prostředí jsou poněkud zjednodušené, ale celkový zážitek je ucelený a působí pozitivním dojmem.
Hru Hidden Folks můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Totally Reliable Delivery Service na tomto odkazu.
