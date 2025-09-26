Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče RPG her a adventur
Od 25.9. do 2.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Eastern Exorcist a Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra Eastern Exorcist vyšla v roce 2021 a stojí za ní čínští herní vývojáři ze studia Wildfire Game. Vydavatelem je pak společnost Bilibili, jeden z největších gigantů herního průmyslu v Číně. Firma provozuje populární videoportál, který je obdobou YouTube, a zároveň se podílí na výrobě animací i mobilních her a angažuje se v organizaci a sponzorování e-sportových soutěží. The Eastern Exorcist (známé také jako The Oriental Exorcist) je akční RPG odehrávající se ve fantasy světě inspirovaném kulturami starověké Číny a Japonska.
Děj hry nás přivede do fantasy prostředí, kde náš hlavní hrdina exorcista zkoumá svět a hledá démony a další nadpřirozené hrozby. Příběh, který vymysleli vývojáři, je prezentován formou animovaných sekvencí a dialogových scén
The Eastern Exorcist je klasické akční RPG, které připomíná hry studia Vanillaware, například Muramasa Rebirth nebo Dragon's Crown. Hra využívá perspektivu side-scroll. To znamená, že na obrazovce vidíme jen určitý výřez mapy a postava se pohybuje pouze ve dvou rozměrech (doprava–doleva a nahoru–dolů).
Exorcista dokáže provádět různé útoky svým mečem, používat předměty a také speciální schopnosti, které odemyká získáváním zkušeností během dobrodružství. Klíčovou roli v soubojích hraje regenerující se výdrž (stamina) hrdiny, kterou spotřebováváme při každé bojové akci. Bojujeme nejen s rozmanitými běžnými nepřáteli, ale i s obrovskými bossy.
The Eastern Exorcist se může pochlubit kvalitní dvourozměrnou vizuální stránkou. Navštěvované lokace jsou plné detailů, celkovou atmosféru dobarvují i různé grafické efekty. Stejně pečlivě jsou zpracovány modely a animace nepřátel. Za zmínku stojí také to, že dabované dialogy postav jsou dostupné výhradně v čínštině.
Druhá hra Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy vyšla v roce 2023 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Double Dash Studios a Copa Studio. Jorel’s Brother je brazilský animovaný seriál, který odstartoval v roce 2015. Hra Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, o níž je zde řeč, je na něm založená. Jde o point-and-click adventuru vzniklou díky spolupráci brazilských studií Double Dash Studios a Copa Studio.
V Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy přebíráme kontrolu nad titulním hrdinou, tedy Jorelovým bratrem. Hlavní postava prochází lokacemi známými ze seriálu i zcela novými místy, vede rozhovory s NPC postavami, vstupuje s nimi do různých interakcí a řeší hádanky založené především na sbírání předmětů a jejich správném použití. Kromě toho se může věnovat sbírání samolepek a kompletování fotografií, případně si také otestovat své dovednosti v různých minihrách.
Hráč se ujímá role osmiletého chlapce, který žije ve stínu svého pohledného a oblíbeného bratra Jorela. Když se mu do cesty připlete tajemná videohra, musí udělat vše pro to, aby si ji mohl zahrát. Samotná hra je rozdělena do epizod, v nichž se Jorelově bratrovi mimo jiné postaví do cesty mimozemšťané, DJové a klauni (souboje probíhají v tahovém režimu), bude se muset potýkat s byrokracií nebo se pokusí složit zkoušku na řidičský průkaz.
Hru Eastern Exorcist můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy na tomto odkazu.
