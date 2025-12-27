CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 10. ze 14 do nedělních 17:00

Sobota, 27 Prosinec 2025 - 19:30 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Nezapomeňte si dnes vyzvednout zdarma další hru ze speciální sváteční akce obchodu Epic Games Store. Desátá videohra potěší milovníky fantasy RPG her.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Až do nedělních 17:00 (28.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Cassette Beasts. Jedná se o tahové fantasy RPG, které nás přenese na ostrov ovládaný monstry. Během dobrodružství se ujímáme role hrdinky, která se snaží najít cestu zpět domů. Aby toho dosáhla, tak nahrává monstra na magnetofonové kazety a přebírá jejich podobu i schopnosti.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Bytten Studio. Děj hry Cassette Beasts je situován na ostrov New Wirral, obývaný monstry disponujícími ohromnou silou. Lidé, kteří se na tomto místě ocitli zjistili, že dokážou tato stvoření nahrávat na magnetofonové kazety a následně na sebe brát jejich podobu i dovednosti. V průběhu příběhu se vžíváme do role hrdinky, která se snaží nalézt cestu domů. Za tímto účelem prozkoumává ostrov New Wirral a postupně nahrává další a další monstra.

Cassette Beasts je RPG s otevřeným světem. Celá hratelnost je tedy založena na průzkumu lokací, plnění úkolů, rozhovorech s NPC postavami a tahových soubojích. Hra klade velký důraz na proměny v monstra. V průběhu hraní shromažďujeme nové magnetofonové kazety s nahranými tvory, čímž odemykáme další metamorfózy a schopnosti využitelné v boji. Kromě toho můžeme monstra mezi sebou také kombinovat, abychom získali unikátní dovednosti.

Schopnosti získané prostřednictvím kazet nejsou užitečné pouze v soubojích. Některé z nich jsou nezbytné i pro cestování do určitých oblastí ostrova a pro řešení environmentálních hádanek. Na našich dobrodružstvích nás budou doprovázet také další postavy. Každá z nich má vlastní motivace a cíle. Pokud jim pomůžeme tyto cíle naplnit, zvýší se jejich efektivita v boji. Cassette Beasts se pyšní grafickým zpracováním v pixelartovém stylu, přičemž celá hra je zobrazena v izometrické perspektivě.

Hru Cassette Beasts si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.

Diskuze
Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

nahlásit chybu

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 2. ze 14 do sobotních 17:00

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store v rámci sváteční akce pokračuje v rozdávání her. Máte tak možnost získat další, už druhou hru zdarma.

Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 12. ze 14 do úterních 17:00

Nezapomeňte si vyzvednout další hru zdarma v obchodě Epic Games Store. Epic svým výběrem tentokrát potěší milovníky plošinovek a logických her.

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče fantasy Tower Defense her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší milovníky Tower Defense, multiplayer her a žánru fantasy.

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a hororových her

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky kvalitních českých adventur a survival hororových her.

Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče adventur.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi