Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 10. ze 14 do nedělních 17:00
Až do nedělních 17:00 (28.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Cassette Beasts. Jedná se o tahové fantasy RPG, které nás přenese na ostrov ovládaný monstry. Během dobrodružství se ujímáme role hrdinky, která se snaží najít cestu zpět domů. Aby toho dosáhla, tak nahrává monstra na magnetofonové kazety a přebírá jejich podobu i schopnosti.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Bytten Studio. Děj hry Cassette Beasts je situován na ostrov New Wirral, obývaný monstry disponujícími ohromnou silou. Lidé, kteří se na tomto místě ocitli zjistili, že dokážou tato stvoření nahrávat na magnetofonové kazety a následně na sebe brát jejich podobu i dovednosti. V průběhu příběhu se vžíváme do role hrdinky, která se snaží nalézt cestu domů. Za tímto účelem prozkoumává ostrov New Wirral a postupně nahrává další a další monstra.
Cassette Beasts je RPG s otevřeným světem. Celá hratelnost je tedy založena na průzkumu lokací, plnění úkolů, rozhovorech s NPC postavami a tahových soubojích. Hra klade velký důraz na proměny v monstra. V průběhu hraní shromažďujeme nové magnetofonové kazety s nahranými tvory, čímž odemykáme další metamorfózy a schopnosti využitelné v boji. Kromě toho můžeme monstra mezi sebou také kombinovat, abychom získali unikátní dovednosti.
Schopnosti získané prostřednictvím kazet nejsou užitečné pouze v soubojích. Některé z nich jsou nezbytné i pro cestování do určitých oblastí ostrova a pro řešení environmentálních hádanek. Na našich dobrodružstvích nás budou doprovázet také další postavy. Každá z nich má vlastní motivace a cíle. Pokud jim pomůžeme tyto cíle naplnit, zvýší se jejich efektivita v boji. Cassette Beasts se pyšní grafickým zpracováním v pixelartovém stylu, přičemž celá hra je zobrazena v izometrické perspektivě.
Hru Cassette Beasts si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
