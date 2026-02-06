CDR.cz - Vybráno z IT

Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a stříleček

Pátek, 6 Únor 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur a stříleček.
Od 5.2. do 12.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Botany Manor a Pixel Gun 3D - Poison Retro Set.

Hra Botany Manor vyšla v roce 2024 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Balloon Studios. Jedná se o relaxační adventuru zaměřenou na objevování a pěstování vzácných rostlin v sídle inspirovaném panstvími z Anglie devatenáctého století. Jde o debutový projekt malého studia Balloon Studios, které založila Laure De Mey.

Příběh ve hře nehraje zásadní roli a slouží pouze jako pozadí pro samotnou hratelnost. Vžíváme se do role vysloužilé botaničky Arabelly Green, která se rozhodne naplno věnovat své vášni pro rostliny. Při prozkoumávání jejího panství se dozvídáme o její vědecké kariéře a dopadu jejích úspěchů na její současný koníček.

Hra se zaměřuje na okolní průzkum. Při zkoumání zákoutí panství a zahrady hledáme nápovědy, které nám umožňují udržovat neobvyklé rostliny v dobrých podmínkách. Celá herní mechanika je pojata jako soustava hádanek rozdělených do několika etap. Abychom mohli rostliny zasadit, musíme nejprve najít správná semena, umístit je na odpovídající záhon a poté je zalévat ve správném množství a správných časových intervalech. Mnohé z těchto rostlin jsou velmi vybíravé, a proto je nutné k zajištění jejich pohodlí obratně využívat všechny nápovědy rozeseté po celém panství. Ty mají podobu výstřižků z odborných novin, poznámek z dob Arabelliny kariéry, pohlednic, dopisů či plakátů. Analýzou informací, které obsahují, vyvozujeme závěry o správném zacházení s jednotlivými druhy rostlin. Hra nás nezastaví před tím, abychom udělali chybná rozhodnutí, proto je třeba dávat pozor na každý krok.

Během hraní budeme prozkoumávat samotné panství, zahradu v jeho okolí, skleník i další objekty, které nabízejí různé možnosti rozvoje našich rostlin. Hra klade důraz na uvolněnou atmosféru, a tak nic nebrání tomu, abychom se občas zastavili u plodů své práce a jen tak se kochali pohledem na okolní rostliny za doprovodu klidných zvuků přírody. Část z nich můžeme také sklízet a následně zkoumat jejich vlastnosti ve speciálně připravené laboratoři. Vzhledem k tomu, že mnoho druhů je velmi vzácných, mohou experimenty prováděné s těmito rostlinami vést k celé řadě významných objevů.

Hra je zpracována v barevném nízkopolygonovém stylu, který odráží poklidnou atmosféru britského venkova.

Další hrou zdarma je Pixel Gun 3D, která je sice free to play titulem, ale Epic k ní nyní nabízí zdarma placené DLC Poison Retro Set. Hra vyšla v roce 2013 a stojí za ní ruští herní vývojáři ze studia Cubic Games Studio. Pixel Gun 3D je střílečka z pohledu první osoby, ve které se dostáváme do „kostičkového“ světa připomínajícího populární Minecraft, jenž je plný nebezpečí. Titul je distribuován formou hry zdarma s mikrotransakcemi.

V Pixel Gun 3D sledujeme akci z perspektivy první osoby. Během hraní se ujímáme jedné z předpřipravených postav nebo si vytváříme vlastní. S postupem hrou odemykáme nové zbroje a také rozmanité kosmetické předměty, které nám umožňují lépe přizpůsobit vzhled hrdiny našim osobním preferencím.

Bez ohledu na zvolený herní režim tvoří základ hratelnosti dynamické souboje s protivníky. Hra nabízí mimořádně bohatý zbraňový arzenál, v němž najdeme například karabiny, pistole, odstřelovací pušky a také nápaditější zbraně v čele s futuristickými nástroji ničení a těžkou výzbrojí. Tyto zbraně můžeme upravovat a vylepšovat pomocí speciálních modulů.

Pixel Gun 3D umožňuje jak hraní pro jednoho hráče, tak i hru pro více hráčů. K dispozici jsou příběhové kampaně i multiplayerové režimy založené na PvP nebo spolupráci. Kromě toho nám hra dovoluje zakládat klany nebo se připojovat k již existujícím a účastnit se soubojů mezi nimi.

Hru Botany Manor můžete získat zdarma na tomto odkazu. Druhou hru Pixel Gun 3D můžete získat na tomto odkazu a DLC k této hře na tomto odkazu.

Epic Games Store, Hry zdarma
Epic Games Store

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi