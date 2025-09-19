Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče akčních her a adventur
Od 18.9. do 25.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Project Winter a Samorost 2.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra Project Winter vyšla v roce 2019 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Other Ocean Interactive. Jedná se o akční adventuru zaměřenou na multiplayer. Ve hře se ujímáme role člověka, který uvízl na mrazivé pustině spolu se skupinou neznámých lidí. Zpočátku se zdá, že všichni mají stejný cíl. Zachránit se a bezpečně se vrátit domů. Pravda je však mnohem temnější a může se ukázat, že divoká zvířata a pronikavý chlad budou tím nejmenším problémem trosečníků.
V Project Winter sledujeme dění shora z izometrické perspektivy. Na začátku hry obdrží každý hráč konkrétní skrytou roli a úkoly, které musí splnit. Většina skupiny se snaží přežít v nehostinné zimní divočině až do chvíle, kdy se podaří přivolat pomoc. To vyžaduje spolupráci, shromažďování cenných zdrojů, opravování různých objektů a vyrovnávání se s mnoha výzvami a nebezpečími.
Současně se však ve skupině nachází i několik zrádců, kteří se navzájem znají, ale jejich totožnost zůstává skrytá před ostatními členy týmu. Jejich úkolem je zabránit záchraně ostatních, aniž by odhalili svou pravou tvář. Odhalení jejich pravých záměrů by s velkou pravděpodobností skončilo jejich smrtí. Svých cílů dosahují tím, že si získávají důvěru jednotlivců a manipulují jimi tak, aby vyvolávali konflikty uvnitř skupiny. Zrádci jsou na začátku v horším postavení, ale s postupem hry se situace obrací a získávají převahu.
Hra končí v okamžiku, kdy jsou všichni členové skupiny bezpečně evakuováni… nebo když zahynou rukou zrádců či přijdou o možnost záchrany. V Project Winter lze hrát pouze s ostatními hráči. Hra klade důraz na spolupráci, komunikaci a složitost mezilidských vztahů, a proto by v žádném jiném formátu nefungovala. Proto zde základní podobu hraní představuje online multiplayer.
Druhá hra zdarma Samorost 2 vyšla v roce 2005 a stojí za ní čeští herní vývojáři ze studia Amanita Design. Hráči se znovu ujímají role sympatického mimozemšťana, známého z původní hry. Jednoho dne, když náš hrdina klidně podřimoval ve svém domečku, tak na jeho asteroid přiletěla dvojice vetřelců a začala krást ovoce rostoucí v sadu. Náš věrný pes rychle vyběhl, aby bránil majetek svého pána a zahnal zloděje. Vetřelci jej však bohužel chytili do pytle a odletěli. Úkolem hráče je získat čtyřnohého přítele zpět a vrátit se domů.
Hra je minimalistickou adventurou s rozhraním typu point and click. Nenajdeme zde žádné dialogy ani rozsáhlý příběh. Dokonce není možné zvedat předměty či přímo řídit pohyb postavy. Místo toho se setkáváme se sérií obrazovek zaplněných interaktivními objekty. Úkolem hráče je s nimi správně manipulovat tak, aby mimozemšťan mohl přejít do další lokace. Navzdory své jednoduchosti Samorost okouzluje hned od prvních chvil díky originálnímu nápadu na prozkoumávaný svět a velmi zajímavým hádankám.
Kouzlo hry do velké míry spočívá v jejím vizuálním zpracování. Grafika byla vytvořena koláží kreslených prvků a upravených fotografií. Na dobrodružství nás doprovází chytlavý hudební doprovod složený Tomášem Dvořákem.
Hru Project Winter můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Samorost 2 na tomto odkazu.
