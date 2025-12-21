Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 4. ze 14 do pondělních 17:00
Až do pondělních 17:00 (22.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Sorry We're Closed. Jedná se o survival hororovou hru inspirovanou klasikou žánru. Nicméně zasazenou do výrazné, křiklavé punkové stylizace. Ve hře Sorry We’re Closed sledujeme dění buď ze statických záběrů během průzkumu, nebo z pohledu první osoby v průběhu soubojů s démony.
Hra vyšla v roce 2024 a stojí za ní nezávislí herní vývojáři ze studia à la mode games. Sorry We’re Closed je survival horor vytvořený ve formě odkazující na největší zástupce žánru z devadesátých let dvacátého století, především na první díly série Resident Evil.
Hlavní hrdinkou hry Sorry We’re Closed je dívka jménem Michelle, která žije v Londýně a na niž uvalil kletbu démon toužící po lásce. Naše hlavní hrdinka obdařená takzvaným třetím okem, jež jí umožňuje vidět paralelní reality, se vydává do alternativního světa, aby zde našla způsob, jak se svého prokletí zbavit, a to v průběhu několika dní, které mohou být jejími posledními.
To, zda se Michelle podaří vyváznout z této situace bez úhony, nebo zda naopak skončí přímo v náručí zamilovaného démona, závisí z velké části na našich činech a rozhodnutích, která během hraní činíme. Ve hře Sorry We’re Closed sledujeme události ze dvou perspektiv. Během průzkumu je Michelle zobrazována pomocí statických kamerových záběrů, zatímco v bojových situacích se díváme na svět jejíma očima z pohledu první osoby.
Během hraní procházíme londýnskou čtvrtí i její alternativní démonickou verzí, seznamujeme se s jednotlivými postavami a plníme úkoly, které posouvají příběh kupředu. Na naší cestě se často objevují nepřátelé, s nimiž bojujeme pomocí pistole Hellhound a dalších zbraní.
V průběhu hry pravidelně využíváme také třetí oko. Díky němu může hlavní hrdinka nahlížet do paralelní reality, což se hodí při řešení environmentálních hádanek. Tímto způsobem například odhalujeme průchody a tajemství dostupná pouze v jednom z rozměrů, které v druhém neexistují. Kromě toho slouží třetí oko Michelle k omračování nepřátel a k odhalování jejich slabých míst. Vizuální zpracování hry Sorry We’re Closed je pojato v punkovém retro stylu.
Hru Sorry We're Closed si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
