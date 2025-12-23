Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 6. ze 14 do středečních 17:00
Až do středečních 17:00 (24.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Bloodstained: Ritual of the Night. Jedná se o metroidvania plošinovku zasazenou do prostředí gotického hororu, která je duchovním nástupcem série Castlevania. Za její vznik odpovídá Koji Igarashi, dlouholetý producent titulů z tohoto kultovního cyklu. Hratelnost se soustředí na průzkum rozlehlého hradního komplexu, který je zpestřen souboji s démony, jež toto místo obývají, a také na vylepšování hlavní hrdinky a sbírání předmětů. K dispozici je rovněž možnost hraní v režimu lokální kooperace.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra vyšla v roce 2019 a na hře pracovali veteráni série Castlevania v čele Kojim Igarashim. Koji Igarashi se proslavil jako producent her ze série Castlevania v letech 2001 až 2010. V roce 2014 opustil společnost Konami, aby se začal věnovat samostatné tvorbě. Bloodstained Ritual je prvním nezávislým dílem tohoto vývojáře, které však ve velké míře čerpá z jeho nejslavnějších projektů. Jedná se o akční 2.5D plošinovku, často označovanou jako metroidvania nebo igavania, zasazenou do atmosféry gotického hororu.
Hráč se ujímá role Miriam, mladé siroty postižené kletbou, která způsobila, že se její kůže částečně proměnila v krystal. Dívka se probouzí po desetiletém spánku v hradu ovládaném pekelnými silami a vydává se vstříc tvůrci tohoto místa, kterého stejná kletba proměnila z jejího někdejšího přítele ve vládce temnoty.
Jak je u her inspirovaných sérií Castlevania zvykem, herní svět má poměrně otevřenou strukturu, díky čemuž je průzkum jedním z klíčových prvků hratelnosti. Při boji s démony a plnění úkolů si hrdinka zlepšuje své schopnosti a zároveň sbírá nejrůznější předměty. Mezi nimi se nacházejí i rozličné materiály, které umožňují prostřednictvím craftingu odemykat nové artefakty a schopnosti. Kromě singleplayeru nabízí Bloodstained Ritual of the Night také lokální kooperaci pro dva hráče. Nechybí ani možnost soubojů v režimu versus.
Hra je zpracována v poměrně temném, kresleném výtvarném stylu, který odkazuje na klasické díly série Castlevania. Hru pohání Unreal Engine 4. Hudbu složila Michiru Yamane, skladatelka dříve pracující právě na hrách ze série Castlevania. Za zmínku stojí rovněž účast Davida Haytera, herce známého především díky roli Solid Snakea v sérii Metal Gear Solid, který propůjčil hlas hlavnímu antagonistovi hry Bloodstained.
Hru Bloodstained: Ritual of the Night si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.
Epic Games Store