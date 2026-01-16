Epic rozdává zdarma dvě hry
Od 15.1. do 22.1. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Styx: Master of Shadows a Styx: Shards of Darkness.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra Styx: Master of Shadows vyšla v roce 2014 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Cyanide Studio. Jedná se o stealth akci viděnou z pohledu třetí osoby, ve které se ujímáme role Styxe, dvousetletého gobliního vraha. Naším úkolem je nepozorovaně se vplížit do Věže Akenash a ukrást vzácný artefakt. Za vývojem hry stojí francouzské studio, které vytvořilo Of Orcs and Men, sérii Blood Bowl nebo několik sportovních her. Zajímavostí je, že postava Styxe se již objevila ve zmíněné hře Of Orcs and Men. Tento letitý, ale ďábelsky hbitý goblin byl jednou z hlavních hratelných postav.
Hlavním cílem našeho hrdiny je tedy proniknout do srdce Věže Akenash, která je ve skutečnosti obrovskou a rozlehlou pevností. V jejím samotném středu lidé a elfové ukrývají Heart of a World-Tree (srdce stromu světa - zdroj nezměrné magie a síly). Tento artefakt představuje pro Styxe jedinou možnost, jak pohádkově zbohatnout. Současně se v průběhu hraní seznamujeme také s příběhem samotného goblina Styxe.
Z hlediska hratelnosti je Styx Master of Shadows akční hrou se silným důrazem na plížení a tiché likvidování nepřátel. Styx se dokáže skrývat ve stínech a mistrně zachází se svou dýkou. Tvůrci hry zavedli systém rozvoje postavy, který nám umožňuje zlepšovat goblinovy schopnosti v šesti různých stromech dovedností. Zajímavým prvkem, který Styx Master of Shadows odlišuje od podobných her, jsou rozsáhlé úrovně, rozvinuté nejen horizontálně do šířky a délky, ale i vertikálně do výšky. Díky tomu lze mise plnit různými způsoby a hráči tak získávají větší volnost v postupu.
Styx Master of Shadows se vyznačuje kvalitním grafickým zpracováním, v němž hrají významnou roli stíny a temná zákoutí budující ponurou atmosféru. Temná místa pevnosti jsou čas od času osvětlena jasnými světelnými zdroji, jako jsou lucerny, ohniště a pochodně.
Druhý díl Styx: Shards of Darkness vyšel v roce 2017. Hlavním hrdinou druhého dílu je opět dobře známý gobliní zabiják Styx. Po pádu věže Akenash, která ukrývala vzácný artefakt, přinutí nové okolnosti Styxe infiltrovat město Korangar, jež je baštou Temných elfů. Ukazuje se, že přísně tajné diplomatické setkání elfů a trpaslíků, které se zde odehrává, není ve skutečnosti ničím jiným než obratnou zástěrkou pro nebezpečné spiknutí a alianci, již uzavírají rasy spojené nenávistí vůči goblinům. Úkolem Styxe je odhalit tajemství těchto intrik a zachránit své soukmenovce před vyhlazením.
Z hlediska herních mechanismů se Styx Shards of Darkness nijak zásadně neodlišuje od svého předchůdce. Opět se tedy jedná o akční hru z pohledu třetí osoby, která klade silný důraz na plížení a tiché odstraňování potenciálních nepřátel. Tvůrci však v duchu moderních trendů výrazně rozšířili řadu prvků z předchozího dílu.
Herní svět se stal rozsáhlejším, rozmanitějším a propracovanějším a Styx získal celou řadu nových schopností, například možnost přeskakovat mezi rohy místností, houpat se a šplhat po lanech či využívat nůž jako improvizovanou kladku. Ve hře samozřejmě nechybí rozmanité lokace a NPC postavy, stejně jako nové typy nepřátel a zbraní. V Shards of Darkness se rovněž objevila dříve nedostupná možnost měnit oblečení a jednoduchý systém craftingu.
Hra Styx Shards of Darkness výrazně překonává svého předchůdce z roku 2014 po stránce grafického zpracování a jednotlivé lokace působí opravdu rozlehle a zároveň mimořádně detailně. Je to především zásluha podstatně vyššího rozpočtu hry a přechodu na engine Unreal Engine 4. Čekají nás takové lokace jako např. elfská osada Korangar skrytá v horách nebo Město zlodějů postavené na troskách zapomenutých lodí.
Hru Styx: Master of Shadows můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Styx Shards of Darkness na tomto odkazu.
Epic Games Store