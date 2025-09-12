Epic rozdává zdarma tři hry
Od 11.9. do 18.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Ghostrunner 2, Monument Valley 2 a The Battle of Polytopia.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
První hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia One More Level. Děj hry Ghostrunner 2 se odehrává rok po událostech z první části série. Po pádu Klíčnice, která vládla Dharmově věži, se Jack musí postavit brutálnímu kultu umělé inteligence. Sázky jsou vysoké, protože na činech hlavního hrdiny závisí osud celého lidstva. Hra Ghostrunner 2 je prezentována z pohledu první osoby. Mechanismy hry jsou založeny na systému vytvořeném pro první díl, ale autoři se snažili výrazně rozšířit a zpestřit herní zážitek.
Hráč se pohybuje skrze postapokalyptická, kyberpunková prostředí a likviduje řady nepřátel. Stejně jako v prvním díle je klíčem k úspěchu neustálý pohyb, vyhýbání se nepřátelským útokům (včetně těch s palnými zbraněmi), důkladné seznámení s rozmístěním nepřátel na jednotlivých arénách, využívání interaktivních objektů (jako jsou výbušné sudy nebo zničitelné zdi) a pečlivé plánování postupu. Tento plán si často osvojíme metodou pokusů a omylů, protože smrt je zde velmi častá. Kromě běžných protivníků hráč narazí také na bossy, kteří nabízejí unikátní výzvy. Hratelnost zpestřují sekce, kde Jack jede na motorce.
Na bojišti využíváme katanu a rozmanité bojové dovednosti. Jack také ovládá lezení po různých prvcích prostředí, přeskakování přes propasti a běhání po zdech. Kromě toho má k dispozici jakýsi „energetický bič“, který mu nejen pomáhá překonávat větší vzdálenosti ve vzduchu, ale také rozšiřuje jeho možnosti pohybu a útoků během soubojů. Jak postupujeme hrou, rozvíjíme Jackovy schopnosti a přizpůsobujeme je vlastnímu hernímu stylu. Občas narazíme na přátelské postavy, které poskytují cenné informace o světě kolem nás. Ghostrunner 2 se může pochlubit vysoce kvalitní grafickou stránkou, která je zpracována v atmosférickém „neonovém“ stylu.
Druhá hra vyšla v roce 2017 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Ustwo Games. Ačkoli jde o pokračování hry Monument Valley z roku 2014, tak vypráví zcela nový příběh, v němž sledujeme osudy matky cestující se svým dítětem fantastickým světem. To znamená, že ke hraní není nutná znalost předchozího dílu.
Hratelnost v Monument Valley 2 je tvůrčím rozvinutím nápadů použitých v jedničce. Ocitáme se v neobvyklém světě plném různorodých a podivných staveb. Naším úkolem je převést obě postavy z jednoho místa na druhé, čehož dosahujeme manipulací s prostředím. Tímto způsobem si pohráváme s perspektivou a vytváříme optické iluze, které nám otevírají cestu dál, umožňují odhalit nové průchody a podobně.
Hráči, kteří se setkali s prvním dílem, se budou cítit jako ryba ve vodě, ale díky přítomnosti dvou postav se hádanky někdy řeší trochu jinak než dříve. Jednou z hlavních předností Monument Valley byla umělecká grafická stylizace. V případě pokračování se vývojáři rozhodli vsadit na již osvědčené postupy.
Třetí hra vyšla v roce 2016 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Midjiwan AB. Jedná se o tahovou 4X strategii, která nám umožňuje převzít kontrolu nad rozmanitými kmeny bojujícími o nadvládu nad čtverečkovaným světem. Hra se odehrává na plochém kousku pevniny, kde žijí Polytopané. Ti se rozdělili na kmeny, z nichž každý má jedinečný vzhled, vlastnosti, motivace i silné a slabé stránky.
Mezi nimi najdeme například Bardury, kteří rádi vysedávají v hospodách, konzervativní Xin-Xi nebo Hoodriky specializující se na lukostřelbu. Rozmanité jsou také procedurálně generované mapy, na nichž probíhá hra. Můžeme si vybírat jejich velikost (od malých až po obří) i charakter (suchá pevnina, oblast s jezerem, kontinenty, souostroví, vodní svět nebo superkontinent Pangea).
K dispozici jsou navíc tři herní režimy: perfection, domination a creative, z nichž každý má vlastní pravidla. Hratelnost probíhá v tazích a spočívá v postupném rozvoji námi vybraného kmene a rozšiřování jeho sféry vlivu. Abychom dosáhli jeho dominance nad ostatními, musíme shromažďovat suroviny, stavět, obdělávat půdu, provádět technologický výzkum i vést vojenské konflikty. To vše doplňuje diplomacie a špionáž.
The Battle of Polytopia lze hrát jak v režimu pro jednoho hráče, tak v multiplayeru (přes Internet nebo v rámci takzvaného „hot seat“). Grafické zpracování hry The Battle of Polytopia je vytvořeno v technice low poly (celá vizuální stránka je postavena na malém počtu polygonů).
Ghostrunner 2 si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu, Monument Valley 2 na tomto odkazu a The Battle of Polytopia na tomto odkazu.
Epic Games Store